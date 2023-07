« Infondés » et « excessifs ». C’est ainsi que le ministère des Affaires étrangères a qualifié les conclusions d’un comité d’experts de l’ONU, qui avait dénoncé vendredi « l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre » pendant les récentes émeutes consécutives à la mort de Nahel à Nanterre.

Ce comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale (Cerd) avait adopté en urgence une déclaration dénonçant « la pratique persistante du profilage racial combinée à l’usage excessif de la force dans l’application de la loi, en particulier par la police, contre les membres de groupes minoritaires, notamment les personnes d’origine africaine et arabe » et demandait à l’Etat français « d’adopter une législation qui définisse et interdise le profilage racial ».

Samedi, en réponse, le ministère des Affaires étrangères a déclaré avec force que « toute mesure de profilage ethnique par les forces de l’ordre (est) interdite en France », assurant que « la lutte contre les dérives de contrôles dits ''au faciès'' (s’était) intensifiée ».

L’Etat français tacle la Cerd

« Tout comportement discriminatoire signalé fait l’objet d’un suivi, et lorsqu’il est avéré, d’une sanction administrative ou judiciaire », ajoute le texte, qui fait valoir que le policier auteur du tir mortel qui a déclenché les émeutes « a immédiatement été déféré devant la justice et se trouve inculpé pour homicide volontaire ». Selon le Quai d’Orsay, « les forces de l’ordre sont soumises en France à un niveau de contrôle interne, externe et judiciaire tel que peu de pays en connaissent ».

La France invite le Cerd « à faire preuve de davantage de discernement et de mesure dans ses propos, dont elle regrette le caractère partial et approximatif ». Elle exprime son « incompréhension face à l’absence de solidarité et de compassion à l’égard des élus ou représentants d’institutions françaises ayant fait l’objet d’attaques (…) ainsi qu’à l’égard des 800 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés ».

Dans son communiqué, la France rappelle « qu’elle est un Etat de droit, respectueux de ses obligations internationales et notamment de la Convention internationale pour l’élimination de la discrimination raciale ».

« La lutte contre le racisme et toutes les formes de discriminations est une priorité politique », assure encore le ministère.