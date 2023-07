Vendredi, Xavier Niel et les fondateurs de l’école 42 avaient plusieurs choses à célébrer. Les dix ans de leur premier campus, ouvert aux apprentis codeurs à Paris. Et le développement d’un véritable réseau à travers le monde avec 50 établissements dans 29 pays. Un moment festif sans doute un peu contrarié par les nouvelles venant de celui de Nice. Ouverte en 2020, l’antenne azuréenne, qui a déjà formé plus de 400 élèves, a été placée en redressement judiciaire le 26 juin, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information de France 3 Côte d’Azur. Des soupçons d’irrégularités dans la gestion ont fait l’objet d’un « signalement » qui est « actuellement à l’étude » au parquet de Nice, a annoncé à 20 Minutes le procureur de la République Xavier Bonhomme.

L’établissement, désormais sous la supervision d’un administrateur judiciaire, est en fait en cessation de paiements depuis le 13 juin, précise une publication dans le Bodacc, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« Problème de gouvernance » et « dysfonctionnements »

« Nous rencontrons un cas exceptionnel à Nice, campus géré par un partenaire indépendant, et où a été relevé un problème de gouvernance et des dysfonctionnements », a confirmé la maison mère dans une réaction transmise à France 3 Côte d’Azur. L’école 42 précise aussi que la région a ouvert un audit.

La collectivité de Paca ainsi que la métropole Nice Côte d’Azur font partie des financeurs du campus niçois. Elles ont annoncé vendredi qu’elles gelaient leurs aides à cause « des soupçons d’importantes irrégularités présumées de gestion ». Et de préciser qu’elles « sont pleinement mobilisées, en lien étroit avec le réseau national école 42, pour envisager sous une forme nouvelle la continuité d’une activité de formation reconnue pour son excellence et dont le succès est aujourd’hui avéré. » Une décision sur l’avenir de l’établissement pourrait être prise dès le 17 juillet, selon France 3 Côte d’Azur.