Angers mise plus que jamais sur le tramway en lançant deux nouvelles lignes

C’est le grand jour à Angers ! Après plus de trois ans de travaux et d’essais, les deux nouvelles lignes de tramway (lignes B et C) entrent officiellement en service ce samedi. Treize ans après la première ligne historique (ligne A), les Angevins pourront traverser la ville d’est en ouest à bord d’un tram qui parcourra 19 nouvelles stations, soit l’équivalent de 10 km de tracé supplémentaires. Les deux nouvelles lignes, qui se croisent en centre-ville (station Molière), connecteront notamment l’université aux quartiers populaires Monplaisir et de la Roseraie.

« Chaque jour, 72 000 personnes pourront désormais voyager en toute sécurité et tranquillité grâce à ce mode de déplacement fluide et décarboné. De nombreux Angevins disposent désormais de cette facilité de déplacement, à moins de 500 mètres de chez eux ! C’est une grande fierté pour notre ville », se réjouit Jean-Marc Verchère, maire d’Angers et président d’Angers Loire métropole.





La première rame au départ de Monplaisir partira à 5h38 ce samedi et donnera le coup d'envoi d'animations qui ponctueront le tracé, notamment dans les quartiers Belle-Beille et Monplaisir où des villages d'animations seront installés respectivement place Beaussier et dans le… pic.twitter.com/crC9d5e0D5 — Angers Loire Métropole (@AngersMetropole) July 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Si certaines villes préfèrent aujourd’hui se tourner vers les bus à haut niveau de service, moins onéreux, cet investissement de 285 millions d’euros (dont 38 millions de subventions de la région, l’Europe et l’Etat) est toujours pertinent, estime la métropole, dont l’objectif est de « complètement revoir les mobilités sur la ville et sur l’agglo ». Le nouveau réseau de transport, nommé Irigo, propose également des dessertes en bus renforcées.