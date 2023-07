« C’est un tir raté, une humiliation, merci madame »… Le speaker est sans pitié, pour le plus grand plaisir des spectateurs. A leurs côtés, sous le panier de basket culminant à 3 m de haut, des milliers de morceaux de céramique s’amoncellent et forment un tas curieux. A y regarder de plus près, on distingue sur les bris des liserés bleus, des prénoms et dessins de personnages traditionnels, caractéristiques des fameux bols à oreilles que s’arrachent les touristes de passage en Bretagne.

« On nous dit toute l’année qu’il ne faut pas casser les objets. Il y a un côté transgressif à les voir péter. Ça plaît beaucoup ou ça perturbe, notamment les enfants », sourit Florian Le Teuff, adjoint au maire de Nantes en charge des enjeux bretons et animateur officiel du « basket bol breton ».





Quelque 3.000 véritables bols bretons seront brisés au pied du panneau de basket. - F.Brenon/20Minutes

Cette épreuve loufoque est incontestablement l’une des disciplines les plus populaires de la deuxième édition des Jeux de Bretagne, lesquels promeuvent à Nantes pendant dix jours les sports et jeux traditionnels bretons. Sauf que le basket bol n’a rien d’historique. « C’est une pure invention, inaugurée lors des premiers Jeux de Bretagne l’an dernier, raconte Stéphane Briand, l’un des organisateurs. L’objectif principal est de créer un décalage avec les autres disciplines et, bien sûr, de rigoler. » Mission réussie. Car les rires sont permanents face au spectacle de la cinquantaine de candidats qui s’évertuent chaque soir, avec plus ou moins de réussite, à trouver le panier.

« On espère tous voir le record du monde tomber »

Au total, quelque 3.000 véritables bols de la réputée faïencerie de Pornic finiront en morceaux. « Ce sont des bols qui étaient retirés de la vente en raison de défauts. Ils allaient finir en déchetterie », rassure Florian Le Teuff. « C’est une super initiative, c’est original, bon esprit, accessible à tout le monde », apprécie Jérémy, qui participait, vendredi soir, pour la seconde fois. « C’est exceptionnel d’avoir ce genre de jeu, ça défoule », renchérit Adrien, autre candidat.





Un nouveau record du monde de « basket bol breton » a été établi ce vendredi soir! Adrien, un Nantais, a trouvé le panier à 14,10m. Il reste deux jours pour le battre dans le cadre des Jeux de Bretagne. #Nantes #Bretagne



Le règlement est simple : le premier lancer s’effectue à une distance de 3 mètres. S’il est réussi, le deuxième s’effectue à 5 mètres. Et en cas de nouveau succès, il faut tenter directement le « record du monde ». Une grande partie du public est là pour ça. « C’est ce qui fait le charme de l’épreuve. On espère tous voir le record tomber », raconte Adrien qui, vendredi soir, est parvenu à repousser la marque de 14 m à 14,10 m, sous les acclamations. « Avoir un record du monde à son nom, ce n’est quand même pas banal », apprécie-t-il.

Malheureusement pour le trentenaire nantais, un autre concurrent fera encore mieux un quart d’heure plus tard, établissant le record à 14,50 m. « C’est le nouveau record international de basket bol breton », hurle le speaker au micro. Il faut dire que Lionel, le vainqueur, est entraîné : il revient tenter sa chance « tous les jours » depuis le début des Jeux de Bretagne.





Pour les fans de « basket bol breton » (ils sont nombreux), sachez que le record du monde a finalement été porté ce vendredi soir à 14,50 m! Ici, Lionel tente de porter son record à 15 m. Trop ambitieux. Qui fera mieux? #Nantes #JeuxdeBretagne



« La meilleure technique c’est de prendre le bol par le dessous et d’effectuer un bon mouvement de balancier. Le reste, c’est de la chance », confie le quadragénaire, originaire de Nantes lui aussi. Sa tentative à 15 m échouera. Tant pis, ce partisan de la réunification bretonne et défenseur des écoles Diwan est resté, vendredi soir, le seul détenteur du record. Honneur qui lui octroie le privilège de se voir offrir un bol, intact cette fois. « J’espère que le record tiendra jusqu’à dimanche », se marre-t-il.