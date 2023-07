En 2019, année de l’arrivée du tramway jusqu’aux deux terminaux de l’aéroport de Nice, la métropole s’était montrée très ferme. Pour les rejoindre et en partir, « le prix d’un ticket sera le même que sur l’ensemble du réseau Lignes d’Azur, pour les locaux comme pour les visiteurs », soit 1,5 euro, assurait la collectivité à 20 Minutes.

Cette logique, critiquée à l’époque par les taxis, semble avoir volé en éclats. Depuis le 1er juillet, date d’application de plusieurs augmentations de tarifs très décriées (le billet « solo » est notamment passé à 1,70 euro, la carte 10 voyages à 10 euros a été abandonnée, etc.), les automates installés sur l’emprise de la plateforme azuréenne ne proposent plus que des allers-retours à 10 euros.

Gaël Nofri, le président de la régie, le reconnaît : ce nouveau tarif « s’adresse spécialement aux touristes », les locaux pouvant toujours payer le tarif « normal » via les titres chargés sur leur support magnétique, désormais obligatoire. « Que le prix soit plus cher à l’aéroport, ce n’est pas anormal, ça se fait partout dans le monde », justifie l’adjoint au maire, délégué aux transports, interrogé par 20 Minutes. Il prend notamment l’exemple de Lyon, où le « Rhônexpress » assure la liaison avec le centre-ville pour 21,40 euros l’aller-retour, minimum.

Le « besoin de nouvelles sources de financements »

A Nice, un tarif « aéroport » était en fait déjà en vigueur avant 2019. Les bus de deux lignes spéciales (98 et 99) reliaient alors les deux terminaux au centre-ville de Nice pour 6 euros l’aller simple. En faisant le choix d’un tarif unique avec le tramway, la métropole Nice Côte d’Azur avait mis les résidents et les visiteurs sur un même pied d’égalité.

« Mais avec l’inflation qui nous touche également, tous les réseaux de transports en commun ont besoin de nouvelles sources de financements. On demande déjà un effort supplémentaire aux locaux. Il était normal de faire également appel aux touristes », assume Gaël Nofri. L’élu estime que ce ticket spécial aéroport pourrait rapporter 1 million d’euros supplémentaire dans les caisses de la régie, « soit 4 % des dépenses que nous avons à couvrir en plus ».

Un moyen « de gruger » ou « un racket annoncé »

Sauf si les clients ciblés parviennent à contournent le système. Les lignes 2 et 3 du tramway sont toujours gratuites entre les trois arrêts « Terminal 2 », « Terminal 1 » et « Grand Arénas », d’où n’importe quel usager peut acheter un ticket au tarif « normal », soit 1,7 euro l’aller, et même prendre le TER, dans la gare SNCF toute proche. Cela implique de monter dans une rame sur l’emprise de l’aéroport, d’en descendre dans cette station en ville, de prendre un billet et de remonter sur les rails.

Ce tronçon restera-t-il toujours accessible librement ? « On verra, répond simplement Gaël Nofri. On peut toujours gruger mais je ne pense pas que nos visiteurs, souvent chargés, auront envie de faire ça. Et puis, 6,60 euros [un aller-retour à 10 euros moins deux voyages à 1,70 euro chacun], ce n’est pas grand-chose dans le budget d’un touriste. »

Cette mesure spéciale a l’aéroport, comme les autres augmentatifs de tarifs, ne passent en tout cas pas pour le rassemblement citoyen Viva !, qui a lancé une pétition. En lice aux dernières municipales, le groupe de gauche dénonce en général « un racket annoncé ». Et d’enfoncer le clou : « L’annonce assumée par Gaël Nofri de faire volontairement surpayer les touristes en ne leur proposant à la borne située à l’aéroport qu’un tarif à 10 € confirme l’esprit malhonnête de la politique mise en œuvre ».