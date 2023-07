Dans la série de potentielles bavures policières qui ont émaillé la répression des récentes émeutes urbaines, un cas semble bien mystérieux. A Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, un homme de 25 ans a été hospitalisé en urgence absolue le vendredi 30 juin, victime d’une blessure à la tête. Selon les premiers éléments, Aimène Bahouh aurait reçu un projectile tiré par le Raid, alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture. Inconnu des services de police, il a été opéré pendant six heures avant d’être placé en coma artificiel.

La famille du jeune homme a déposé plainte pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique », et une enquête a été ouverte par l’antenne de l’IGPN à Metz. Selon sa famille, Aimène allait « se ravitailler » en essence au Luxembourg, tout proche, après le travail, lorsqu’il a « reçu un projectile du Raid, un "beanbag" sur la tempe ». Une munition méconnue mais déjà utilisée par les forces de l’ordre.

« Il existe un risque de mort inhérent à l’usage de ces armes »

Proche du flashball, cette munition percutante est notamment liée à la répression des manifestations aux Etats-Unis après la mort de Georges Floyd, et est utilisée à Hong Kong et au Chili, comme l’indique Le Point. En France, elle a été employée contre les « gilets jaunes » à Montpellier en 2019 et lors d’émeutes à Mayotte en 2022, notent le Midi libre et Le Figaro. Il s’agit d’une munition classée « moyens de forces intermédiaires » et non létale, non perforante. Le principe est simple : il s’agit d’un petit sac de coton rempli de sable ou de petites billes, ce qui lui donne l’aspect d’un « sac de haricot », placé dans une cartouche pour être tiré.





Utilisé comme munition anti-émeute pour stopper et contrôler un individu agressif, le « beanbag » est censé n'être employé, selon les recommandations de l'ONU, « qu'en tir direct dans le but de frapper le bas de l'abdomen ou les jambes d'un individu violent ». « Il existe un risque de mort inhérent à l'usage de ces armes », explique à l'AFP l'universitaire Paul Rocher, auteur de Gazer, mutiler, soumettre. Politique de l'arme non létale. « Le caractère soi-disant non létal de l'arme incite à une utilisation moins prudente et plus abondante, rendant ces munitions plus dangereuses que par exemple les balles en caoutchouc. »







Utilisé comme munition anti-émeute pour stopper et contrôler un individu agressif, le « beanbag » est censé n’être employé, selon les recommandations de l’ONU, « qu’en tir direct dans le but de frapper le bas de l’abdomen ou les jambes d’un individu violent ». « Il existe un risque de mort inhérent à l’usage de ces armes », explique à l’AFP l’universitaire Paul Rocher, auteur de Gazer, mutiler, soumettre. Politique de l’arme non létale. « Le caractère soi-disant non létal de l’arme incite à une utilisation moins prudente et plus abondante, rendant ces munitions plus dangereuses que par exemple les balles en caoutchouc. »









Selon un rapport du SFMU daté de 2014 portant sur la prise en charge des personnes visées par ce type de tirs aux urgences, « à 10 mètres, son énergie cinétique serait de 130 joules et sa vélocité de 85 m/s ». « Lorsqu’il est correctement déployé, et tiré à sept mètres de distance, il peut occasionner des lésions sévères, voire mortelles », souligne le rapport. En cas de tir au visage, comme celui qui a touché Aimène Bahouh, il peut occasionner « une fracture du crâne et des lésions cérébrales, des blessures aux yeux, y compris la cécité permanente, et même la mort ». A l’enquête de déterminer si le jeune homme a été identifié comme émeutier dangereux, loin du témoignage de ses proches, ou s’il a été victime « d’une balle perdue », comme l’envisage la procureure de Val-de-Briey Catherine Galen.