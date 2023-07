Le tweet est resté deux jours avant de disparaître. Dans ce message, la police nationale du Bas-Rhin lançait un appel à témoins « dans le cadre des violences urbaines commises à Strasbourg ». « Vous détenez des images ou des informations susceptibles d’orienter le travail des enquêteurs ? », était-il écrit. Rien d’inhabituel jusque-là, jusqu’à l’adresse de courriel proposée : « temoin.vu@gmail.com ». Soit un service de messagerie proposé par Google, loin du classique et très officiel@interieur.gouv.fr.

Une erreur de la part de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Bas-Rhin ? Jointe par 20 Minutes, la DDSP67 explique avoir fait ce choix « car souvent, les fichiers qui sont assez lourds ne nous arrivent pas. On a des filtres extrêmement stricts et ça ne passe pas. »

Elle l’a d’ailleurs expliqué dans un nouveau tweet posté en début d’après-midi, en remplacement du précédent : « Les PJ trop lourdes peuvent être rejetées par notre système. Dans ce cas faites nous le savoir. » Un message qui n’a, une nouvelle fois, pas échappé à certains internautes.

« Ça fait partie des exceptions »

Mais la DDSP67 était-elle en faute en matière de protection de données en proposant une adresse Gmail ? « La détection d’infractions pénales est exclue du champ du règlement général sur la protection des données (RGPD). Ça fait partie des exceptions », répond Jérôme Deroulez. Cet avocat au barreau de Paris spécialisé sur la question reconnaît néanmoins que la police « aurait pu avoir recours à des solutions plus françaises et plus sécurisées ».

Non mais ça va pas la tête @PoliceNat67 @PoliceNationale ??!!! Une adresse Gmail pour recueillir des éléments de preuve de délits ? Outre la protection des données sur laquelle la @CNIL devra se pencher, c'est ouvrir la porte aux faux appels à témoin qui se font passer par la… https://t.co/gPBwgWNNMa — Guillaume Champeau (@gchampeau) July 7, 2023



Sur Twitter, Guillaume Champeau, qui occupe des fonctions de directeur juridique et affaires publiques et fondateur du site Web d’actu informatique et numérique Numerama, s’est outré et a alerté : « C’est ouvrir la porte aux faux appels à témoin qui se font passer par la police avec un simple Gmail ! » Ce genre d’appel à témoins, avec une adresse de messagerie non officielle, « peut aider à la confusion », souligne Jérôme Deroulez. Un point partagé par la DDSP 67 qui est donc revenue à une solution plus classique.