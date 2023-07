Situation quelque peu lunaire a la cité Air Bel de Marseille, où vivait Mohamed, un jeune de 27 ans mort en marge des émeutes dans la nuit de samedi à dimanche. Environ 200 personnes s’y sont réunies à partir de 18 heures, répondant à un appel d’une marche blanche en mémoire de cette possible victime de violences policières au sujet de laquelle la justice a ouvert une enquête. Mais de marche il n'y a pas eu. Cela s'est mué en rassemblement.

Car la famille n’était pas au courant : « On a appris ça sur les réseaux sociaux ce matin », indique Lahcen, un cousin de Mohamed qui a été élevé avec lui. Malgré tout, l’appel à quelque peu fonctionné. Au compte-gouttes, des manifestants sont arrivés, pour certains munis de pancartes réclamant la justice, d’autres dénonçant la misère, et pour l’essentiel visiblement venus du centre-ville de Marseille.

Alors qu’une petite foule s’était constituée sous le porche voisin de l’immeuble où résidait Mohammed, Kaouthar Ben Mohammed, présidente de l’association Marseille en colère, a pris la parole. Elle est « mandatée par la famille », précise cette travailleuse sociale, ancienne habitante d’Air Bel qui a pu « en partir car [elle] en a eu les moyens ».









Sa famille « accablée et très touchée »

« La priorité de la famille, c’est de récupérer le corps de Mohamed et de l’inhumer chez lui en Algérie. Sa femme et sa mère ne sont pas en état d’être présentes. Elles sont accablées et très touchées par cette marque de soutien. Après l’inhumation, sa femme est déterminée à obtenir tous ensemble la justice et la vérité », a-t-elle relayé.

Mohamed, 27 ans, marié, père d’un enfant, a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche, au coeur de Marseille, après avoir fait un malaise alors qu’il circulait à scooter. C’est lors de son autopsie qu’a été repérée sur sa poitrine la trace de ce qui pourrait être l’impact d’un tir de flash-ball.

Reste cette question sur l’origine de cette marche, à la « justice pour Mohamed », appelée « par ses proches », détaillait le communiqué qui circulait sur les réseaux sociaux.