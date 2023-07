Les Français prêts à ne pas faire un carton. En effet, 53 % des sondés d’une enquête menée par OnePoll pour Amazon* acceptent que les articles commandés en ligne leur soient livrés sans suremballage afin de réduire l’impact sur l’environnement. Quand on sait qu’en 2021, 1,7 milliard de colis ont été distribués ou exportés en France. Et que l’e-commerce doit croître ces prochaines années : il représentera 20 % du commerce de détail en France en 2030… contre 14 % en 2022.

Dans cette étude à laquelle a eu accès 20 Minutes en exclusivité, les répondants listent les produits éligibles à une livraison dans leur emballage d’origine « avec une simple étiquette d’expédition apposée dessus » : la nourriture pour animaux, le papier toilette, les produits de jardinage et les articles de bricolage. Amazon indique « livrer de plus en plus de produits essentiels (accessoires de cuisine, couches, lessive…) sans suremballage aux consommateurs en France ». Par contre, les articles d’hygiène ou de valeur doivent être emballés, estiment les sondés.

« Il est très positif que les consommateurs changent leurs comportements d’achat et acceptent les nouvelles pratiques proposées par les distributeurs », déclare Raphaël Guastavi, directeur adjoint économie circulaire à l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Amazon rappelle son engagement pour lutter contre le suremballage. Depuis 2015, l’entreprise a réduit de 38 % en moyenne le poids de ses emballages par colis livré et éliminé plus de 1,5 million de tonnes de matériaux d’emballage, annonce-t-elle.

*2.000 adultes français ont été interrogés par OnePoll pour Amazon en mai 2023 afin de connaître leur avis sur la livraison d’articles dans leur emballage d’origine sans autre conditionnement.