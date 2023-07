C’est le top départ des vacances d’été. Les premiers juillettistes vont prendre la route ce week-end, et comme chaque année, de nombreux ralentissements sont à prévoir sur les routes de l’Hexagone. Selon les prévisions de Bison futé, ce vendredi est classé rouge en Île-de-France avec un trafic compliqué voire congestionné. Le reste de la France est classé en orange ce même jour.

Dimanche sera vert

Vendredi, il faudra s’armer de patience si vous empruntez l'A10 ou l'A6 en sortie de Paris. L’axe de l'A7 entre Lyon et Orange est lui classé en rouge. Sur son site, Bison futé conseille de « quitter ou traverser l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12 heures », « d’éviter l’autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 18 heures et 21 heures », « d’éviter l’autoroute A63 entre Bayonne et l’Espagne entre 15 heures et 19 heures », « d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 12 heures et 21 heures » et « d’éviter l’autoroute A50 entre Marseille et Toulon de 15 heures à 21 heures ».

#InfoTrafic #DépartVacances 🚗| Premiers gros départs ce week-end du 07 Juillet avec le début des vacances d'été en France. D’importants déplacements sont prévus sur les grands axes du pays notamment vendredi et samedi. Nos conseils et précisions ici ➡️https://t.co/mfOdNTtMGb pic.twitter.com/QteG7JrJFT — Bison Futé (@BisonFute_MT) July 6, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pour samedi, le trafic est annoncé rouge dans les départements des régions Hauts-de-France, Normandie, Bretagne et Centre-Val-de-Loire dans le sens des départs. Les routes du reste de la France sont classées en orange.

Ce jour-là, Bison futé conseille aux automobilistes de « quitter ou traverser l’Île-de-France avant 5 heures », « d’éviter l’autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 10 heures et 15 heures », « d’éviter l’autoroute A11 entre Le Mans et Nantes de 10 heures à 14 heures », « d’éviter l’autoroute A63 entre Bayonne et l’Espagne de 10 heures à 14 heures » et « d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 8 heures et 18 heures ».