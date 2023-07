Une mobilisation inédite face à des épisodes de violence sans précédent. Durant plusieurs soirées de suite, des dizaines de milliers de policiers et gendarmes ont quadrillé le territoire après les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, 17 ans, à Nanterre. « On est revenu à peu près à une situation normale », a assuré ce jeudi la Première ministre, Élisabeth Borne, lors d’un déplacement en Normandie. Mais dans les rangs des forces de l’ordre, la fatigue se fait sentir. « Ça commence à tirer », confirme Patrice Caviggia, délégué syndical Unité SGP-Police-FO, qui a été engagé avec la CRS 45 à Cergy-Pontoise (Val-d’Oise). « Au plus fort de la crise, on commençait nos vacations à 17 heures et on finissait à 5 ou 6 heure du matin. Ils nous gardent sous la main parce qu’ils ont peur que ça revienne », poursuit-il.









Policier depuis vingt-quatre ans, il a vécu les émeutes en 2005. « Et je pense qu’en termes de violences, un palier vient d’être franchi, dit-il. A l’époque, ils étaient là pour foutre le bordel, mais c’était des affrontements à distance. Ils nous lançaient des projectiles, on ripostait. Mais ils ne venaient jamais au contact. Maintenant, on est beaucoup plus ciblés, les délinquants nous visent avec des mortiers d’artifice, des pavés… En fait, ils veulent se faire un flic. Avec les réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus organisés, se donnent rendez-vous. Ils forment des petits groupes très mobiles. » Les nuits intenses passées sur le terrain laisseront des traces dans les esprits des forces de l’ordre.

« La prise de recul et l’introspection reléguées au second plan »

Policiers et gendarmes n’ont donc pas encore pu souffler, et ils redoutent déjà « l’après », sentant pointer les polémiques. « Ce qui ressort des conversations que j’ai eues, c’est qu’ils pourraient avoir peur de travailler, dans le sens où ils redoutent désormais d’être mis en cause à chaque fois qu’ils interviennent », explique Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip). « Ils se disent que finalement, il vaut mieux ne pas trop se mouiller si on ne veut pas voir d’ennui. La question des contrôles, des méthodes de travail, de la réflexion sur les modalités d’intervention, c’est très secondaire, pour ne pas dire inexistant dans la réflexion. »

Selon lui, « la préoccupation des policiers et des gendarmes, c’est d’abord de savoir s’ils seront plus embêtés qu’avant cette affaire. La prise de recul et l’introspection, c’est quelque chose qui va être relégué au second plan ».

« Les policiers vont maintenant faire l’objet de tous les regards, de toutes les critiques. Le moindre événement peut être une flammèche, c’est hypertendu », souligne pour sa part David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. « Lors d’une prochaine affaire de refus d’obtempérer, les flics vont se demander ce qu’il faut faire de leurs armes, comment ils s’en sortent. C’est un vrai sujet », observe-t-il. Avant d’ajouter : « On ne peut pas demander à un gardien de la paix d’avoir en cinq secondes le raisonnement d’un prof de droit au chaud dans son bureau. »

« Ras-le-bol » des attaques de la France Insoumise

La radicalisation des débats politiques de ces derniers jours n’a pas aidé à apaiser les esprits des fonctionnaires et militaires mobilisés durant la crise. « Je sens qu’il y a un ras-le-bol à cause des attaques permanentes de la France Insoumise sur ce qu’ils sont en général. Dès qu’il y en a un mis en cause, ils ont l’impression d’être tous mis au pilori », remarque David Le Bars. « C’est dangereux, alerte-t-il. Ça pourrait faire un jour le jeu de l’extrême droite qui leur tend les bras en disant "nous, on vous aime, nous, on vous soutiendra quoi qu’il arrive sans condition, on vous fait des cagnottes". »

Et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin ? « Il n’a pas fait un pas de travers et a été dans son rôle, estime le syndicaliste. Pour les flics, il sort renforcé de la crise, c’est incontestable. » En revanche, les fonctionnaires n’ont guère apprécié les mots d’Emmanuel Macron, qui avait dénoncé très vite un drame « inexplicable » et « inexcusable ». Des propos « contraires à ses déclarations comme quoi il soutient la police », avait déploré le syndicat de gardiens de la paix Alliance dans un communiqué.

Un risque de « décisions politiques un peu hâtives »

Les policiers craignent aussi que le gouvernement prenne des « décisions politiques un peu hâtives » pour davantage encadrer leur travail, note David Le Bars. « Ils le verraient comme un message disant que finalement, la police a eu tort ».

Lors de son audition par la commission des lois du Sénat, mercredi, le ministre de l’Intérieur a tenté de les rassurer en écartant tout changement de la loi de février 2017 qui assouplit, à certains égards, les conditions légales de l’ouverture du feu par les policiers, notamment dans le cadre des refus d’obtempérer. « Ce n’est pas parce qu’un policier ne respecte pas la loi qu’il faut changer cette loi », a expliqué Gérald Darmanin. Contrôle d’identité, LBD, relations avec les jeunes de banlieue… Le secrétaire général du SCPN se doute que ces autres sujets ne tarderont pas à être débattus. « On y aura droit aussi. »