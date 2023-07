Le petit village se prépare à une grande fête. Autour de l’église et de son étrange bulbe d’inspiration byzantine, des guirlandes ont été tendues. Commerçants et riverains s’affairent pour nettoyer leurs façades qui verront défiler des milliers de personnes ce week-end. C’est dans cette petite commune située à quelques kilomètres au sud de Rennes qu’une grande bringue de la ruralité se tiendra ce samedi 8 et dimanche 9 juillet. Pour la deuxième fois de son existence, la ville de Corps-Nuds accueille ses pairs de Montéton, de Poil, de Folles, de Longcochon, de Coubisou ou d’Arnac-la-Poste pour le grand rassemblement des communes aux noms burlesques et chantants. Ce regroupement né il y a vingt ans vise à fédérer les bleds français aux patronymes rigolos pour un grand marché du terroir où les accents et les odeurs se mélangent. « C’est la France des mélanges ! Une France rurale qui peut se parler, se comprendre, échanger. On retrouve ici les valeurs fondamentales du vivre ensemble. C’est d’autant plus important compte tenu de l’actualité », assène Alain Prigent.





Lors du rassemblement des communes aux noms burlesques et chantants, les villages défilent derrière le nom de leur village dans une ambiance décontractée. - C. Allain/20 Minutes

L’été dernier, le maire de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine) a pris la présidence du collectif qui rassemble une cinquantaine de communes aux noms marrants. « Quand j’ai découvert le groupement, j’étais un peu perplexe. Et puis je suis parti à Vatan (Indre) en 2009. J’ai tout de suite vu une ambiance, des valeurs de simplicité, de bonhomie », témoigne l’élu, arrivé à Corps-Nuds en 1997 pour quitter la région parisienne. Sa commune n’est pas la plus renommée de Rennes Métropole. Mais du haut de ses 3.600 habitants, elle a su se faire un nom en jouant du sien. Chaque année, l’élu reçoit même des demandes d’associations de naturistes qui souhaitent y organiser leur assemblée générale. Tout un symbole ! Les habitants de Corps-Nuds sont-ils pudiques ? Sont-ils fiers de leur patronyme ? 20 Minutes est allé à leur rencontre pour leur demander.

« On ne se rend même pas compte »

Nathalie habite depuis vingt ans à Corps-Nuds. Pour elle comme pour tous les habitants de la commune que nous avons croisés, ce nom ne lui fait plus rien. « On est tellement habitués. On ne se rend même pas compte que ça peut être marrant. Ça fait rire les autres surtout ». Lorsqu’elle doit dire où elle habite, la Cornusienne reconnaît qu’elle voit parfois ses interlocuteurs sourire. « Quand j’ai refait mon passeport, ça les a bien fait rire ». A la boulangerie Leriche, c’est quand ils donnent leur adresse mail que les propriétaires font sourire les gens. « Quand on leur dit Corps-Nuds, ils nous demandent de répéter. Certains pensent à une blague », explique la patronne. Depuis plusieurs jours, son personnel se démène pour produire les milliers de kouign amann qui seront proposés à la vente sur le marché des terroirs. « Le rassemblement fait parler de nous, c’est une bonne chose ! ». Lorsque le couple de Normands a racheté la boulangerie il y a dix ans, il s’était amusé à envisager des fèves de corps nus à la saison des galettes des rois. Mais il n’a jamais osé.





En 2011, la commune de Corps-Nuds avait accueilli le rassemblement des communes aux noms burlesques et chantants. Une grande parade avait eu lieu dans le village situé près de Rennes. Ici la délégation de Cocuthmont. - C. Allain/20 Minutes

Dans la petite commune, certains osent pourtant se dévêtir, prenant la pose devant les panneaux d’entrée du village. Les moins pudiques vont jusqu’à poster la photo sur les réseaux sociaux. Les moins regardants s’en prennent parfois aux panneaux en les embarquant comme un souvenir. « Ça nous arrive régulièrement. Ce n’est pas très marrant pour nous parce que ça coûte de l’argent à la commune », reconnaît Yvonnick David. Référent de l’association qui organise le rassemblement, cet adjoint à la ville connaît toutes les blagues possibles sur le nom de sa commune : « souvent, les gens nous disent : bah alors, vous êtes venus habillés ? Nous, on ne s’en rend même plus compte ».

« J’avais passé trois jours de folie »

L’élu reconnaît que ce sont les noms des autres qui le font marrer. « Quand tu vas à Bouzillé ou à Vatan, eux, ils ne comprennent pas pourquoi tu rigoles ». Matthieu a passé toute sa jeunesse à Corps-Nuds. C’est quand il est parti au collège qu’il s’est rendu compte que son village pouvait faire sourire. S’il n’habite plus la commune, il garde un œil très bienveillant sur le village où il a grandi. Noyés dans quelques liqueurs régionales, ses souvenirs du rassemblement organisé en 2011 restent intacts. « J’avais passé trois jours de folie. Ça peut faire sourire mais on se retrouve liés avec d’autres communes. On se rencontre, on se parle, on rigole. Il y a une simplicité, une proximité qu’on retrouve ici ».





Les panneaux d'entrée de la commune de Corps-Nuds sont parfois le théâtre de photos dénudées de la part des visiteurs. - C. Allain/20 Minutes

Dans cette périphérie de Rennes, certains villages décrits comme cité-dortoir ont parfois du mal à faire décoller une vie associative. A Corps-Nuds, il semble exister un noyau, un tissu qui a été renforcé par l’adhésion du village au groupement national. Comme à Loches, Latronche ou Bellebrune, des bénévoles s’activent chaque année pour faire vivre le nom de leur village. « On peut aller dormir dans toutes les communes juste en disant qu’on vient de Corps-Nuds ! C’est incroyable, c’est quelque chose qui s’était perdu », assure Yvonnick David. Autour de lui, des hommes s’activent pour monter les stands qui accueilleront la fête. « Toutes les assos ont du mal à trouver des bénévoles. Nous, on en a juste parlé autour de nous et on avait 250 personnes. Ce rassemblement, il nous fédère ». Messein, Simplé ou Saint-Pompon disent la même chose. Bien des communes françaises rêveraient de connaître la même dynamique. Malheureusement, elles n’ont pas le bon nom.