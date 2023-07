Dans sa cabine, seule aux manettes, Adeline scrute l’obscurité du tunnel. Les souterrains de Lyon s’étendent à perte de vue. Pourtant, elle en connaît les moindres détails. Un virage en approche, une discrète lumière… « Je sais automatiquement où je suis. C’est un environnement que je me suis totalement approprié », sourit la jeune femme de 28 ans. Depuis près de quatre ans et demi, Adeline est conductrice de métro, pilotant désormais uniquement la ligne A. Sa « préférée ».

Un gobelet posé à sa droite pour étancher sa soif en cas de besoin, parfois un peu de musique « en bruit de fond », un mini ventilo ou la fenêtre ouverte pour faire « un peu d’air » les jours de canicule, quelques « petites vérifications » et la journée peut commencer. C’est parti pour une plongée de sept heures en partie dans le noir, à quelques mètres sous terre… ou sous l’eau. Alors, il ne faut pas être claustrophobe, convient-elle en rigolant. « C’est vrai qu’on me pose souvent la question ou que les gens me le font remarquer mais ça ne me perturbe pas. Certains de mes collègues ont arrêté la formation car, au bout d’un certain temps, cela les angoissait. Moi, non. »

Nuits magiques

« Travailler en hauteur, je ne pourrais pas, poursuit-elle en riant. Là, je suis très bien. » Surtout quand elle « aime titiller l’index » pour s’autoriser une pointe de vitesse en ligne droite : 80 km/heure au maximum. « Oui, ça va vite, mine de rien. Mais quand j’approche des stations, je ralentis et repasse en mode de conduite manuelle. »

Les moments qu’elle chérit le plus ? « Les nuits », répond Adeline sans tergiverser. Pour elle, « commencer à travailler à 18 heures est un luxe ». L’ambiance est différente. « Les soirs de match, pas de besoin de suivre les résultats. Je sais si Lyon a gagné ou pas. En cas de victoire, ça chante, ça saute aussi dans les rames », souligne-t-elle, tout amusée. « Oui, on sent la charge donc il faut être plus vigilante à ce moment-là. »

Un salut, un coucou… de délicates attentions

Isolée dans sa cabine, la jeune femme dévoile avoir, toutefois, régulièrement des interactions avec les passagers. « Les fidèles me reconnaissent, ils viennent me saluer d’un petit geste ou d’un sourire à travers la vitre. Il y a aussi les enfants qui font coucou », raconte-t-elle, touchée par ces délicates attentions. « Cela montre qu’ils font attention, qu’ils ont remarqué que quelqu’un se trouvait dans la cabine, poursuit-elle. Pendant le confinement, les gens venaient nous remercier de continuer le service. Ça fait chaud au cœur. »

Et parfois, le contact avec les voyageurs dure bien plus longtemps que prévu. « J’ai vécu deux évacuations. A chaque fois, en fin de service. La première, c’était en 2021. Le métro est tombé en panne. Il a fallu que je fasse sortir les gens par le tunnel, en les faisant monter à l’échelle. Il y avait une dame avec des talons, j’étais désolée pour elle », raconte la conductrice. « On a beau être préparé en formation, en pratique, c’est différent. La première fois, c’est toujours impressionnant. Il faut savoir détendre un peu l’atmosphère tout en rassurant les plus angoissés. Mais les jeunes, ils s’amusaient. Ils se filmaient pour les réseaux sociaux. Ils semblaient vivre la meilleure activité de toute leur vie, observe-t-elle en souriant. Et quand je suis rentrée de service pour raconter à mes collègues ce "baptême", l’un d’eux m’a répondu : "Oh, j’en suis à ma vingt-neuvième fois" ! »

Aujourd’hui, est-elle fière de son métier ? « Oui, oui, oui », répond la jeune femme, rayonnante. « A chaque fois qu’on me demande quelle profession j’exerce, que ce soit lors d’un rendez-vous à la banque ou lors d’une soirée, les gens sont étonnés et fascinés. Ils me posent plein de questions, d’autant que j’ai débuté assez jeune. Alors oui, j’en suis très fière », conclut-elle.