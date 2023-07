« Mais comment lui demander ? » Cette question-là, nombreux se la pose avant de se lancer auprès de leur moitié. Pour du classique, avec la bague cachée qui arrive en fin de repas en amoureux, ou du plus original. Certains ont déjà dessiné un cœur avec des engins de chantier, d’autres diffusé un petit film en pleine séance de cinéma devant 300 personnes ou s’être mis en scène en plein match de foot…

Tous ces scénarios, Soanna Zerig ne les propose pas dans son offre. Peut-être un jour ! Cette Strasbourgeoise de 35 ans a eu d’autres idées en lançant début mai son entreprise de demandes en mariage. « J’ai eu un flash en janvier en tombant sur une vidéo où c’était trop émouvant », explique la créatrice d' « In’Oui » qui a ensuite scellé des partenariats afin d’enrichir son offre.

Ces clients avaient choisi le scénario avec la barque ! - In'Oui

Aujourd’hui, une dizaine de scénarios sont accessibles : une partie de chasse au trésor ou escape game « où on trouve une bague par exemple », la privatisation d’une salle de cinéma avec la diffusion d’un film personnel, un vol en ULM avant un atterrissage devant les lettres « Marry Me » ou encore un dîner aux chandelles avec un chef à domicile.

« Je suis « proposal partner » donc je m’occupe de tout dans les moindres détails en étant joignable en permanence. Je veux que la personne n’ait rien à faire si ce n’est apporter la bague. Et encore, je peux le faire ! », détaille la désormais ex-employée de banque, qui a jusque-là organisé les demandes de deux clients. « Le premier, j’ai été contacté par sa belle-sœur car il n’habitait pas dans le coin. J’ai trouvé l’endroit et on a mis en place un décor avec tapis rouge et pétales de rose aux Jardins des Deux Rives. Le deuxième, il voulait une balade en barque suivie d’un brunch romantique à l’Orangerie. »

« Ils voulaient que tout ce soit parfait »

Dans les deux cas, l’entrepreneuse n’a pas senti que le futur marié voulait se dégager d’une quelconque responsabilité. « Non pas du tout, ils voulaient plutôt faire quelque chose de merveilleux et que tout ce soit parfait. Je pense que c’est de plus en plus dans l’air du temps. Vu le contexte actuel, les gens se disent qu’il faut profiter de chaque instant à fond ! »

Soanna Zerig compte prochainement proposer de nouveaux scénarios. « Dès que j’ai une inspiration, j’ajoute », s’amuse cette mère de quatre enfants… qui n’avait pas eu droit à une demande en bonne et due forme. « Mais il avait posé son genou lors d’un voyage quand nous étions déjà mariés. L’émotion était décuplée ! »