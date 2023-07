Patrick Martin très largement élu président du Medef

L’entrepreneur Patrick Martin, actuel numéro deux du Medef, a été très largement élu président de la première organisation patronale française pour un mandat de cinq ans, a annoncé le Medef jeudi. Ce patron d'u groupe spécialisé dans le bâtiment et l'industrie est diplômé de Science Po et de l'ESSEC, ainsi que d'une licence de droit, et est passé par plusieurs Medef locaux avant de devenir le bras droit de Geoffroy Roux de Bézieux. Patrick Martin, 63 ans, a obtenu 73,18 % des voix contre 26,82 % pour sa concurrente Dominique Carlac’h, vice-présidente du Medef dans l’équipe sortante de Geoffroy Roux de Bézieux.

