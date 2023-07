On l’a tous vécu. La veille du départ en vacances estivales, on bosse très tard pour boucler tous ses dossiers. Ce qui retarde le moment de faire ses valises, et encore plus celui d’aller se coucher. Et comme la location de la maison démarre le lendemain, pas question de traîner le matin. On dort peu puis on prend la route. Et c’est là qu’une catastrophe peut arriver, comme le montre une étude* scientifique d’Assurance prévention dévoilée ce jeudi.

Pour celle-ci, 25 bons dormeurs (qui comptent habituellement 7 à 8 heures de sommeil par nuit), jeunes et en bonne santé, ont été privés d'une partie de leur sommeil après 13 nuits où ils se sont bien reposés. Durant cette dernière nuit, ils n’ont eu le droit qu’à environ 4 heures de sommeil, puis ont été placés devant un simulateur de conduite sur autoroute pendant quarante minutes (ce qui équivaut à 2h30 de conduite en situation réelle, car la conduite sur simulateur requiert une concentration plus intense). Ils ont ensuite été soumis à quatre tests pour évaluer leur temps de réaction sur la route, via des capteurs mesurant leur vigilance.

24 % des personnes testées ont eu un accident sur le simulateur

Et les résultats sont sans appel : « Leur temps de réaction s’allonge lors du freinage, ils manifestent des signes d’altération de l’attention », a constaté le Professeur Patrick Lévy, pneumologue et professeur de physiologie à l’Université de Grenoble et directeur médical de BioSerenity, une entreprise de télémédecine. Et les conséquences sont graves : « L’étude montre qu’une nuit écourtée multiplie par 6 le risque d’accident. Et que 24 % des personnes testées ont eu un accident sur le simulateur », poursuit le médecin.





🚗 💤 Sur un long trajet, faites une pause toutes les deux heures.



La somnolence est l’une des principales causes de mortalité sur autoroute. Alors, sur la route des #vacances, pensez à la pause !



Certes, tous les conducteurs ne réagissent pas de la même manière à la privation de sommeil. Mais même s’ils ont l’impression de bien se connaître, personne ne peut prévoir ses éventuels coups de pompe au volant. « Par ailleurs, certaines pathologies qui n’ont pas été traitées, comme l’apnée du sommeil, peuvent être des facteurs de risques d’endormissement supplémentaires. Idem pour la prise de psychotropes (antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques…) la veille du départ. »

« Une pause de 15 minutes toutes les deux heures »

Ces chiffres interpellent, car ils font écho à une réalité. Selon le dernier bilan de l’Observatoire national Interministériel de la Sécurité routière, entre 2017 et 2021, le facteur malaise ou somnolence était présent dans 17 % des accidents mortels sur autoroute et 11 % des accidents mortels en agglomération. Et comme on pouvait le deviner, le risque de somnolence est plus élevé la nuit et en début d’après-midi. Or, ce week-end est le premier des grands départs en vacances. Vendredi est classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France dans le sens des départs par Bison futé. Et samedi est orange au niveau national et rouge en Grand Ouest et Nord. Ce qui appelle à une plus grande vigilance encore.

Pour diminuer les risques de piquer du nez, la Sécurité routière, interrogée par 20 Minutes, recommande « une pause de 15 minutes toutes les deux heures ou de passer le volant à un autre conducteur ». Il faut aussi être très attentif aux signaux envoyés par son corps, qu’Eric Lemaire, vice-président d’Assurance Prévention, énumère : « Il peut s’agir de picotements des yeux, de clignements de paupières, de raideurs de la nuque et des épaules, de bâillements répétés, d’engourdissements… » D’ailleurs, l’étude d’Assurance prévention montre bien que les accidents - heureusement virtuels - auraient pu être évités si les conducteurs avaient été réceptifs aux signes avants coureurs. Car 67 % des personnes testées ayant eu un accident avaient eu précédemment des pertes de vigilance.

Un test sanguin pour évaluer la fatigue ?

Autres conseils d’Eric Lemaire : « Manger léger, car les problèmes digestifs suscitent de la fatigue. Il faut aussi s’hydrater, écouter des podcasts, faire des étirements lors des pauses… » La technologie vient aussi en aide aux conducteurs, car bon nombre de véhicules sont désormais dotés de capteurs qui détectent les petits changements de trajectoires et émettent un signal pour suggérer au conducteur de s’arrêter. Les bandes rugueuses sur certaines routes permettent aussi de rester en alerte.









Et actuellement, des chercheurs australiens tentent d’élaborer un test sanguin qui permettrait d’évaluer le manque de sommeil. Ce qui permettrait aux pays qui l’adoptent de fixer un seuil minimal de sommeil nécessaire pour conduire, et de donc de verbaliser les conducteurs jugés trop fatigués pour conduire. Mais il paraît peu probable que la France adopte un tel dispositif.