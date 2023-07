« On était tranquille ici, est-ce qu’on est vraiment le meilleur endroit pour les accueillir… », souffle Monique, une octogénaire méfiante à l’égard de l’arrivée de migrants au Centre de préparation au retour (CPAR) qui s’installe, officiellement en septembre, dans un ancien Ehpad de Saint-Lys près de Toulouse.

En ce mercredi estival, cette petite mamie qui porte, penchée, son lourd cabas rempli de courses ne tergiverse pas : « A mon âge, on veut du calme ! ». Dans cette petite ville typique de la Haute-Garonne, qui compte près de 10.000 âmes, les questions fusent autant que les inquiétudes.

Davantage qu’une réelle crainte au sujet de la venue de migrants, les habitants semblent avoir peur de l’inconnu. Car très peu d’informations ont été transmises à ces habitants pour qu’ils puissent comprendre ce dossier. « On nous annonce ça, comme ça, quand le projet est déjà totalement validé et on n’a pas notre mot à dire ? », s’énerve Philippe*. A 50 ans, ses cheveux grisonnant se hérissent quand on parle de ce centre, sans vouloir pour autant être traité de « raciste ou d’extrémiste » : « On ne parle pas de camp politique là, mais d’un sujet de société. On ne peut pas nous imposer d’accueillir les migrants qui sont expulsés du territoire ! », s’agite le Saint-Lysien.

Une capacité de 120 personnes maximum pour 38 jours de séjours en moyenne

Le CPAR aura une capacité maximum de 120 places pour des « personnes de nationalités étrangères qui ont formulé le souhait de repartir dans leur pays d’origine », précise la préfecture de la Haute-Garonne. Ce lieu est donc dédié aux étrangers qui ont épuisé leurs droits au séjour en France et qui ont fait le choix d’adhérer à un programme de retour volontaire. Il s’agit d’un site de transit avec des familles qui arriveront et qui partiront au terme de 38 jours de présence, en moyenne.









« Je peux comprendre que des locaux soient contre le projet par "peur" mais certains vont trop loin, ces gens veulent juste pouvoir rentrer chez eux et pouvoir faire leur démarche. On est qui pour les en empêcher ? », balance de son côté le jeune Thomas qui est retourné chez ses parents pour les vacances. L’étudiant bordelais y voit une bonne occasion « pour certains de côtoyer les gens dont ils ont peur ». « Ça calmera des habitants sur les a priori » s’amuse-t-il.

Après deux ans d’attente et d’opposition, le sujet reste brûlant au cœur de l’été. « Franchement, on verra bien avec le temps. Je ne suis pas contre ce centre, mais j’espère que ça ne va pas amener de l’insécurité et ça, on ne peut pas le savoir en avance », témoigne un commerçant en attendant ses clients près de la très centrale place Nationale. Lui préfère garder l’anonymat car le « sujet est sensible ici… ».

« Un Etat méprisant »

La municipalité, qui n’a pas donné suite à nos sollicitations, s’est exprimée de son côté le 26 mai dernier, dans une lettre ouverte destinée au Président de la République. Serge Deuilhé, le maire PS de Saint-Lys a traduit son sentiment d’abandon face à ce dossier : « En tant que maire, je me retrouve seul face à une mesure imposée par l’Etat sans concertation. Je n’ai ni été soutenu, ni accompagné, ni respecté dans le cadre de la gestion de ce dossier », écrit-il pointant un « Etat méprisant les Saint-Lysiennes et les Saint-Lysiens […] demeurant en attente d’informations officielles ».

Si Serge Deuilhé insiste sur le fait qu’il n’est « pas opposé à l’accueil de cette structure », le premier édile reproche une opacité et des décisions prises à l’insu de la commune d’accueil. De son côté, la préfecture assure que « le contour de ce projet a donné lieu à de nombreuses réunions d’échanges depuis juin 2021 entre les services de l’Etat, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, l’opérateur Adoma et la mairie de Saint-Lys. »

Pas d’enfants scolarisés

Pour rassurer, l’administration précise également que « ces publics n’auront pas d’impact sur les services publics de la commune d’accueil puisque la durée des séjours liée à l’obtention des laissez-passer consulaires et des titres de transport s’étale sur une durée de 15 jours à 1 mois en moyenne. Durant cette courte période, les enfants ne sont pas scolarisés, les personnes logées bénéficient de tickets service à utiliser dans les commerces proches pour leur repas ainsi que de titres de transport. Adoma assure également le suivi médical et social. »

Le projet est sur pied, aucun retour en arrière possible désormais. Et Jean-Marie* a le sentiment « d’être le dindon de la farce ». Sans s’être farouchement opposé au centre, il ne comprend pas que « vu le nombre de gens contre… personne n’a voulu entendre ».