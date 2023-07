Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le policier nie avoir dit à Nahel « tu vas prendre une balle dans la tête »

L’enquête continue pour tenter de comprendre les faits relatifs à la mort de Nahel. Devant l’IGPN, le policier auteur du tir mortel a nié avoir prononcé la phrase « tu vas prendre une balle dans la tête », écrit ce jeudi le journal Le Parisien, qui s’est procuré un compte rendu des déclarations de l’agent. Lors de son audition par l’Inspection générale de la police nationale, Florian M. a assuré avoir hurlé à Nahel de couper le contact et confirme avoir à plusieurs reprises frappé le pare-brise de la voiture. Le policier a en outre déclaré que, le 27 juin, il en était à « son neuvième jour de travail consécutif ». Hier, le ministre de l’Intérieur a par ailleurs été auditionné par la commission des lois du Sénat. Gérald Darmanin a notamment annoncé que l’IGPN et son pendant pour la gendarmerie, l’IGGN, ont été saisies de 10 enquêtes depuis le début des violences urbaines le 27 juin, notamment à Marseille où un homme a perdu la vie et à Mont-Saint-Martin, après la grave blessure d’un homme à la tête.

Ariane 5 tire sa révérence de la plus belle des manières. Après 27 ans de service et deux reports de son ultime envol, la fusée a décollé avec succès à 19 heures (minuit à Paris) depuis le Centre spatial guyanais à Kourou. Le satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et le satellite expérimental allemand se sont séparés du lanceur au bout d’une trentaine de minutes pour être placés en orbite. Ce vol d’adieu sera suivi de longs mois de vide en attendant la future Ariane 6 - au mieux fin 2023 - dont le déploiement pâtit de retards cumulés.

La famille d’Alain Delon s’inquiète. Est-il sous emprise ? Ses enfants ont porté plainte mercredi contre la dame de compagnie de l’acteur pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondances, a annoncé leur avocat Christophe Ayela. « Je suspecte un abus de faiblesse et je compte sur l’enquête pour l’établir », a ajouté le conseil, précisant que le monstre sacré du cinéma, âgé de 87 ans, s’était joint à la plainte par une déclaration écrite. « Depuis l’accident cardiovasculaire de monsieur Alain Delon intervenu en 2019 », cette femme « qui s’est installée chez lui, se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l’égard de ses enfants », a notamment indiqué l’avocat.