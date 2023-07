Emeutes après la mort de Nahel : Le policier auteur du tir aurait nié devant l’IGPN lui avoir dit « tu vas prendre une balle dans la tête »…

Bonjour à toutes et à tous. Depuis la mort de Nahel, tué par le tir d’un policier à Nanterre, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur ce drame et ses conséquences. Hier, le ministre de l’Intérieur a été auditionné par la commission des lois du Sénat. Gérald Darmanin a notamment annoncé que l’IGPN, la police des polices, et son pendant pour la gendarmerie, l’IGGN, ont été saisies de 10 enquêtes depuis le début des violences urbaines le 27 juin. Selon une source parlementaire, il sera également auditionné par la commission des lois de l’Assemblée le 12 juillet à 15 heures.