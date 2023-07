Il a une lecture bien personnelle des émeutes en France. Philip Pilkington, économiste irlandais, croit avoir trouvé la cause des violences urbaines des derniers jours, après la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué à Nanterre par un policier.

Le spécialiste rappelle que les prix alimentaires français ont augmenté de 22 % depuis 2021. « Le résultat de cette hausse des coûts a été une baisse de la consommation alimentaire française de près de 17 %, la plus forte baisse nationale de ce type depuis le début des données au début des années 1980 », constate l’économiste sur le site d’information britannique UnHerd. Or, plus une personne a des revenus élevés, moins la part du budget consacrée à l’alimentation est élevée.

Une crise économique qui touche de plein fouet les classes populaires

« Les personnes dans les 25 % des revenus les plus élevés dépensent environ 7,6 % de leurs revenus pour se nourrir, tandis que celles du quartile inférieur dépensent plus de 30 %. C’est ce dernier groupe qui est à l’origine d’une grande partie de la baisse de la consommation alimentaire », commente le chercheur, qui considère que la hausse des prix est une conséquence directe de la guerre en Ukraine.





Pour lui, « la hausse des prix des denrées alimentaires et la baisse de la consommation alimentaire prédisent de manière extrêmement efficace des émeutes et des troubles sociaux », conclut-il.