Une colère circonscrite. Depuis le 27 juin, jour de la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier après un refus d’obtempérer à Nanterre, les banlieues se sont embrasées, des émeutes ont éclaté aux quatre coins de la France, des magasins ont été pillés, des écoles brûlées, des bâtiments publics saccagés. Mais jusqu’ici, la colère des banlieues et de ses habitants discriminés n’a pas été transformée en combat politique, ni mobilisation sociale.

« Il n’y a plus de volonté de manifester », lance Rokhaya Diallo, militante féministe et antiraciste. Pourquoi ? « Je me souviens de la manifestation du comité Adama en 2020, qui était historique, mais qui n’a donné lieu à aucune réponse politique », explique la réalisatrice. Conséquence, d’après cette dernière, les jeunes des banlieues ne croient plus en la « capacité de la manifestation à introduire des conséquences politiques ». « Les jeunes ne manifestent pas parce que parce qu’en fait ça ne sert à rien. Assa Traoré manifeste tous les ans depuis 2016. En face, il n’y a aucune réaction. Nous ne nous sommes pas entendus. C’est un peu triste mais les mobilisations classiques n’ont pas vraiment de conséquences politiques. »

Pas de mouvement Black Lives Matter français

Pour réussir à créer ce fameux mouvement de revendication, il faudrait rassembler une large adhésion de la population. Une mission très compliquée selon Michel Wieviorka, sociologue. « Le débat d’aujourd’hui, c’est la répression et la violence policière d’un côté, la violence émeutière d’un autre. Sur ces sujets, la capacité de construire un large mouvement est faible. Il n’y a plus dans le débat public des questions comme: ''Est-ce que les policiers sont racistes et violents ou au contraire, est-ce que la police fait son travail ?''. Il n’y a pas d’espace pour un mouvement », explique le chercheur.

Et pourquoi les Français n’ont pas lancé un grand mouvement antiraciste comme le Black Lives Matter né aux Etats-Unis en 2020 après la mort de George Floyd ? « La grosse différence, c’est que là-bas, il ne fait aucun doute qu’il y a un problème de racisme assez profondément ancré dans la société. Or, en France, c’est un sujet qui fait encore débat », estime Rokhaya Diallo. « En France, nous avons tout un discours de personnes qui vont vous dire: "Ecoutez, nous avons décolonisé. Nous avons aboli l’esclavage. Donc, maintenant ça suffit, ne nous parlez plus de racisme''. », ajoute Dominique Soppo, président de SOS Racisme.

En 2020 et 2021, de larges mobilisations antiracistes ont été organisées après la mort de George Floyd, un Américain noir tué par un policier blanc. - Brian Feinzimer/Sipa USA/SIPA

« Pour moi, la première difficulté face à cette absence de mouvement de masse, c’est ce déni du racisme. Ça fait une semaine que je réponds à de nombreuses questions dans les médias internationaux, j’y évoque ces questions de racisme structurel. Là, l’écoute est plutôt attentive. Avant-hier, j’ai parlé sur RTL de racisme structurel en France. A la suite de cela, j’ai été cyberharcelée et insultée toute la journée. Il y a un refus net d’entendre toute évocation d’un racisme français », souligne Rokhaya Diallo.

Des « marches citoyennes » organisées ce samedi

Et puis, l’absence des jeunes concernés par ces violences lors des marches organisées empêche les mouvements de prendre de la hauteur. « Un syndicat, par exemple, peut évidemment se montrer sensible aux discriminations, au racisme. Mais je ne le vois pas prendre le leadership d’un mouvement, d’un mouvement social sur les questions de banlieue sans les habitants de ces quartiers. Ce n’est pas son rôle », ajoute le sociologue Michel Wieviorka. « Cela ne peut fonctionner que si ça vient des principaux concernés qui sont exposés à cette violence », ajoute Rokhaya Diallo.

En attendant l'espoir d'un mouvement de grande ampleur, à l’image des grands rassemblements pour l’égalité et contre le racisme de 1983, appelés « marche des Beurs », 90 organisations de gauche appellent ce samedi à « des marches citoyennes » pour exprimer « deuil et colère » et dénoncer les politiques jugées « discriminatoires » contre les quartiers populaires. Trop tard ? « Non, je ne pense pas qu’il soit trop tard pour se mobiliser », se défend Dominique Soppo. « Nous avons été bousculés par cette actualité, confesse Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l’homme (LDH), mais c’était prévisible. On savait qu’il suffirait d’un incident comme le meurtre du jeune Nahel pour que le brasier s’enflamme. Après ce drame, il aurait très inaudible de faire une marche de revendication sociale. Dans l’immédiat, il y avait une revendication de colère. »