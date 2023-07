300 candidats de tous horizons pour 64 postes pourvus. Toulouse est la première académie en France à avoir embauché ses « responsables des bureaux des entreprises » et à lancer son réseau. Mais pour quoi faire au juste ?

Dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, à partir de la rentrée scolaire 2023, chaque lycée professionnel mettra en place un bureau des entreprises. Cette initiative vise à offrir aux jeunes une ouverture vers le monde professionnel et à créer un point d’accès pour chaque entreprise. Dans l’académie de Toulouse, qui abrite 73 lycées professionnels, certains des 64 référents seront affectés dans plusieurs établissements, notamment dans les zones rurales. A l’échelle de la France, ce sont plus de 2.000 postes qui s’ouvrent pour les 2.607 lycées professionnels que compte le pays.

Qui sont ces nouveaux responsables ?

A Toulouse, ces nouveaux contractuels de l’Education nationale viennent d’univers différents : professeurs, informaticien ou salarié en bureau… Certains ont même décidé de quitter leur CDI confortable pour faire partie de l’aventure. Ils s’appellent Jean-Baptiste, Julie ou encore Didier, et ce mardi, lors d’une réunion avec le recteur Mostapha Fourar, ils tous ont pu récupérer le kit du parfait responsable en attendant de faire leur cartable pour la rentrée scolaire.

Que vont-ils faire ?

Si la nouveauté de la démarche ne permet pas de décrire avec certitude la fiche de poste, ces responsables joueront, selon le rectorat « un rôle important en établissant un réseau professionnel pour les jeunes et en facilitant les interactions avec les entreprises : partage des calendriers, connaissances des postes et stages à pourvoir, speed-dating professionnel… ».









Les responsables organiseront des temps de formation en milieu professionnel mais s’occuperont aussi des partenariats avec « l’extérieur ». « Il faut qu’ils soient dehors le plus possible. Ils doivent représenter les élèves et rencontrer les entreprises. Ils doivent créer une cohésion entre le monde éducatif et le monde professionnel », explique le recteur de Toulouse. Et pas le temps de se détendre pendant les vacances. Car avec ces nouveaux postes, tout est à construire. Les bonnes idées, les groupes de travail, le lien d’entraide entre tous les départements… C’est tout nouveau, c’est tout beau mais ils partent de zéro.

Dans quel but ?

Concrètement, ces responsables devront suivre ces lycéens et les aider dans leurs recherches. Le rectorat n’a pas souhaité attendre la rentrée pour recruter car il vise pour les élèves « 100 % de recrutement si la mission est un succès ». Le but, dit Mostapha Fourar, est « de créer du réseau pour ceux qui n’en ont pas. Les enfants qui ont des parents dans le monde économique trouveront toujours leur place, un stage ou même un travail. Cette réforme va permettre à ceux qui sont lésés par manque de contact de trouver eux aussi leur voie. Tout le monde doit avoir accès à l’emploi et au monde de l’entreprise. Ces responsables seront leur tremplin ».