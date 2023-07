Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Devant les maires de plus de 300 communes réunis à l’Elysée mardi, Emmanuel Macron a joué la carte de la prudence sur la perspective d’un retour au calme. Tout en considérant que le « pic » des émeutes était « passé », le chef de l’Etat a confirmé des « moyens exceptionnels » pour garantir « l’ordre durable, républicain » et « maintenir l’effort et la pression », notamment les 13 et 14 juillet, autour de la Fête nationale. Il a pour cela annoncé une « loi d’urgence » pour accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les violences urbaines, consécutives à la mort du jeune Nahel tué par le tir d’un policier.

Les enquêteurs vont devoir déterminer si le drame est lié aux récentes émeutes à Marseille. Le parquet de la ville a ouvert mardi une information judiciaire pour « coups mortels avec usage ou menace d’une arme ». Cette information, révélée par le quotidien La Marseillaise et confirmée par BFM TV et Le Parisien, fait suite à la mort d’un homme de 27 ans dans la cité phocéenne, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet. Selon la justice, « les premiers éléments de l’enquête permettent de retenir comme probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax causé par le tir d’un projectile de "type flash-ball" ».

La famille de Nahel porte plainte contre Jean Messiha pour sa cagnotte

La mort de Nahel le 27 juin a relancé le débat sur les violences policières. Mais malgré son incarcération, le policier auteur du coup de feu a bénéficié d’un mouvement de solidarité marqué par la constitution d’une cagnotte initiée par une figure de l’extrême droite, Jean Messiha. Après avoir fait scandale à gauche, ce pot commun a été clôturé ce mercredi peu après minuit, en affichant 1.636.240 euros de dons. L’avocat de la famille de Nahel a annoncé dans la soirée avoir porté plainte contre Jean Messiha, notamment pour escroquerie en bande organisée.