Emeutes après la mort de Nahel EN DIRECT : Les soldes sont prolongées jusqu'au 1er août…

Avec un premier week-end de soldes « mal parti » à cause des émeutes, Olivia Grégoire annonce « qu’à la demande des commerçants, nous allons permettre aux commerçants qui le souhaitent d’ouvrir ce dimanche ». « J’ajoute que nous allons prolonger d’une semaine les soldes, jusqu’au 1er août », a-t-elle également annoncé.

Par ailleurs, certains assureurs ont accepté de prolonger le délai de déclaration du sinistre de cinq à trente jours. « On a également obtenu que pour les commerçants les plus touchés, les franchises soient abaissées », a ajouté la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.