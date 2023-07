Il va mettre fin à sa lucrative initiative. La cagnotte controversée en faveur du policier qui a tué le jeune Nahel il y a une semaine à Nanterre sera fermée mardi soir, a annoncé sur Twitter son initiateur Jean Messiha, une personnalité d’extrême droite, ancien porte-parole d’Éric Zemmour.

La cagnotte, qui a réuni 1,5 million d’euros, va être « clôturée ce soir à minuit », affirme-t-il dans une vidéo postée sur le réseau social. Qualifiée de « cagnotte de la honte » par plusieurs responsables de gauche, cette collecte d’argent sur le site GoFundMe pour aider la famille du policier a connu un succès inattendu et suscité un vif débat.

La famille porte plainte contre Jean Messiha, deux députés saisissent aussi la justice

Selon plusieurs médias, comme Libération ou Le Parisien, la mère de Nahel a porté plainte mardi contre Jean Messiha pour escroquerie en bande organisée, détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel et recel de ces deux chefs d’accusation. La plainte considère que l’auteur de la cagnotte « a publiquement et mensongèrement présenté Nahel comme un multirécidiviste » mais aussi qu’il « a utilisé pour illustrer la cagnotte une photographie d’une intervention policière sans en avoir l’autorisation »

Avant l’annonce de sa clôture par Jean Messiha, les députés Mathilde Panot (LFI) et Arthur Delaporte (PS) avaient annoncé la saisine de la justice pour obtenir la fermeture de la cagnotte. « Cette cagnotte est une insulte aux proches de Nahel », a estimé Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI à l’Assemblée nationale.

A droite et à l’extrême droite, certains politiques ont au contraire soutenu la cagnotte. « C’est une démarche que j’entends, que je comprends, qui ne me paraît pas contraire à nos principes. Bien au contraire, que l’on soutienne la famille d’un policier qui est aussi dans une épreuve aujourd’hui, ça ne me paraît pas choquant », avait ainsi déclaré lundi le président du parti les Républicains (LR) Éric Ciotti, sans exclure d’y contribuer lui-même.

Côté gouvernement, la Première ministre Élisabeth Borne et son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ont estimé que c’était à la justice de se prononcer sur sa légalité.