Opportunisme ou contribution aux violences urbaines ? Les policiers sont intervenus samedi, vers 3 heures du matin, dans un quartier de Toulouse peu susceptible d’être touché par ce genre d’exactions. Il s’agit du secteur de Sesquières, où une concession Yamaha était la cible d’un attroupement.

Au moment de la dispersion du groupe par les fonctionnaires, la devanture du magasin avait été défoncée avec une tractopelle. Une dizaine d’engins avaient été dégradés et sortis sur le parvis, et des vêtements de moto emportés. Sept personnes ont été arrêtées, dont quatre ont été relâchées dans le courant du week-end. Mais quatre hommes, âgés de 39 à 22 ans, ont été mis en examen dans cette affaire désormais confiée à un juge d’instruction. Trois des suspects ont été placés en détention préventive et un autre laissé libre sous contrôle judiciaire.

De source proche de l’enquête, en marge de ces événements, l’équipage d’un camion plateau a échappé à une tentative d’interception dans le même secteur. Peut-être certains cherchaient-ils comment emporter les motos.