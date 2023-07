ZAN comme zéro artificialisation nette. Trois lettres qui n’ont pas fini de donner des sueurs froides aux élus locaux. Car en 2050, on ne pourra plus grignoter sur des terres agricoles ou des espaces naturels pour construire des logements ou des entreprises, selon un objectif fixé par la loi climat et résilience du 22 août 2021.

Avant cette échéance, les collectivités vont déjà devoir sacrément ralentir le rythme avec une artificialisation des sols qui devra d’ici à 2031 être réduite de moitié par rapport à la décennie précédente. Un sacré casse-tête en perspective pour les maires, tiraillés entre l’urgence climatique et environnementale et la volonté de développer leur territoire et de loger leurs concitoyens. « Ce n’est pas la fin de l’urbanisation mais elle sera désormais limitée et encadrée, résume Laurence Fortin, vice-présidente de la région Bretagne chargée de l’économie et de l’habitat. On va devoir reconstruire la ville sur des surfaces déjà urbanisées. »

En Bretagne justement, les élus ont sorti les calculettes fin juin à l’occasion de la session du conseil régional. Sachant que 18.000 hectares avaient été consommés entre 2011 et 2021, il reste donc 9.000 hectares à répartir entre les 1.200 communes bretonnes d’ici à 2031. Un chiffre qui descend même à 7.900 hectares, sachant que 1.100 hectares seront réservés à des projets d’intérêt régional comme des routes. « Neuf terrains de foot disparaissent chaque jour sous le béton en Bretagne où l’on consomme plus de foncier qu’ailleurs, justifie l’élue. Il y a donc urgence et on ne peut plus faire et construire comme avant. »

« On vit actuellement une crise du logement logistique »

Le décor ainsi planté, les questions n’en demeurent pas moins nombreuses quant à la mise en œuvre du ZAN. « L’exercice s’annonce difficile et personne n’est complètement prêt », reconnaît d’ailleurs Frédéric Mellier, directeur du développement économique à Vitré Communauté (Ille-et-Vilaine). Sans savoir exactement de combien d’hectares ils disposeront à l’avenir, les maires devront en effet trancher au moment de délivrer des permis de construire en essayant de conjuguer sobriété foncière et développement économique.

De leur côté, les acteurs du monde économique se posent également des questions, se demandant où ils construiront à l’avenir leurs entreprises. C’est notamment le cas du secteur de la logistique, très gourmand en foncier avec ses immenses entrepôts de stockage. Avant même l’objectif ZAN, la filière est d’ailleurs déjà confrontée à une pénurie de foncier, particulièrement en Bretagne et les Pays-de-la-Loire. « On vit actuellement une crise du logement logistique », assure Paulo Ferreira, spécialiste en développement immobilier chez Virtuo Industrial Property.

Des parkings sur le toit des entreprises

Dans ce contexte, chacun s’interroge ainsi sur la manière de construire différemment pour préserver les terres. L’une des solutions pourrait être d’investir dans la réhabilitation de friches industrielles, très présentes sur le territoire. Le gouvernement pousse d’ailleurs en ce sens avec un fonds de 650 millions d’euros débloqué pour recycler ces anciens sites industriels à l’abandon. Des projets sont d’ailleurs déjà dans les tuyaux, comme celui de La Poste, qui construit actuellement une plateforme de logistique urbaine sur un ancien site postal à Lezennes, dans la métropole lilloise. Mais ce n’est pas « une solution miracle », prévient Paulo Ferreira. « Il n’y a déjà pas des friches partout et elles ne sont pas forcément placées au bon endroit », indique-t-il.

Comme pour les logements collectifs, la verticalité est également l’une des pistes pour construire sans consommer de terres agricoles. Dans la région de Vitré, une entreprise vient ainsi de construire un parking sur son toit. « Il va aussi falloir penser à une mutualisation du stationnement et cela passera par une coopération entre entreprises pour optimiser le foncier disponible », souligne Frédéric Mellier.









Autant d’idées sur lesquelles les acteurs de la logistique vont devoir plancher rapidement pour se mettre en conformité avec la loi. A marche forcée, certes, mais aussi avec une certaine volonté. « Même si c’est un chemin de croix aujourd’hui de développer une plateforme logistique, nous sommes nombreux à vouloir enclencher cette dynamique vertueuse », assure Paulo Ferreira. « C’est de toute façon un impératif et on a des outils en main pour cela », ajoute Diana Diziain, directrice déléguée de l’Afilog, l’association réunissant les acteurs de l’immobilier logistique.