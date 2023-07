Le comité interministériel des villes (CIV) devait se tenir dans sa commune de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) vendredi dernier. Avant d’être délocalisé à Matignon, le jour même, après les violences urbaines consécutives à la mort du jeune Nahel, 17 ans, il y a une semaine, à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Catherine Arenou (DVD) dirige la commune d’environ 10.000 habitants (et plus de 40 % de logements sociaux) depuis 2009. Vice-présidente de l’Association des maires ville et banlieue de France, l’élue est une voix qui porte quand on évoque la politique de la ville. Et si elle constate le « calme retrouvé » dans sa ville depuis trois jours, l’ex-médecin réclame une véritable politique de fond, avec le mince espoir d’être enfin entendue.

Gilles Leproust (PC), président de l’association des maires ville et banlieue de France, a estimé que tous les voyants étaient déjà rouges avant les émeutes. Partagez-vous cet avis ?

Il y a une grande désespérance depuis janvier. On sort d’une crise Covid qui a touché terriblement les habitants de nos quartiers, avec une forte mortalité et une précarité économique. Ajoutez une crise énergétique qui engendre des rappels de charges énormes. On sentait qu’il fallait un acte fort du gouvernement. On a envoyé des lettres au président, à la Première ministre, on alerte depuis septembre 2022. Nous n’avons pas été assez entendus.

Le CIV devait se tenir chez vous à Chanteloup, vendredi, avant d’être relocalisé en urgence à Matignon.* L’Etat prend-il suffisamment au sérieux la politique de la ville ?

Absolument pas. Les quartiers, malheureusement, tout le monde ne s’y intéresse que quand ça explose, avec un regard délétère posé sur les habitants.

Ce n’est pas le bon moment pour remettre tout à plat. Pour les habitants des quartiers, il y a une triple peine. Le pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté augmente. Cet épisode de violence casse les équipements publics issus de la rénovation urbaine. La troisième peine, c’est l’image. Les habitants des quartiers sont aussi demandeurs d’une paix sociale, de plus de police et de justice, d’une vie plus sereine.

Comment peut-on faire en sorte que ce soit les dernières émeutes ? Faut-il plus d’argent, plus de mixité ?

S’il n’y avait qu’une seule solution, tout le monde l’aurait trouvé. Tout n’est pas qu’une question d’argent. Il n’y a pas de sujet prioritaire. Il faut s’attaquer à l’éducation, autant qu’à la sécurité, à la prévention, l’apport de culture et de sport… C’est transversal, il faut tout faire, et c’est ça la difficulté. Il faut aussi se poser la question du peuplement, sans dire que c’est un gros mot. Depuis quarante ans, la France entière accepte que les quartiers concentrent toutes les plus grandes pauvretés. Quand quelqu’un s’en va, il est remplacé par une personne plus pauvre. Il faut lutter contre cette situation, sinon on ne s’en sortira jamais. La concentration de pauvreté, c’est une concentration de difficultés. On vit moins bien quand on vit très pauvres ensemble. Les habitants de nos quartiers, il faut les respecter. Ils ne croient plus en leur avenir, ils ne voient que les difficultés quotidiennes.

La présence du ministre de la Ville Olivier Klein** au gouvernement n’est-elle pas un gage pour les maires de banlieue ? Cela vous donne-t-il des garanties pour la fin du quinquennat ?

Quand on a appris sa nomination [le 4 juillet 2022], on a été content collectivement de voir quelqu’un qui connaît très bien les territoires, qui a été les pieds dans la boue. Mais un ministre seul, ça ne suffit pas. Il faut qu’il soit porté par un gouvernement et le président de la République. Là, ça n’en prend pas le chemin.

* Un autre rendez-vous est programmé à la rentrée. Lors du dernier CIV, qui s’est tenu vendredi, Élisabeth Borne ne s’est pas exprimée, alors que c’était initialement prévu

** Ancien maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et ex-président du conseil d’administration de l’Agence nationale de la rénovation urbaine