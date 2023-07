Ce mardi matin, quelque 718.723 élèves de terminale ont pu découvrir leurs résultats au baccalauréat. Cette année, « on est à 84,9 % d’admis au bac toutes séries confondues », « contre 86,1 % l’année dernière », a indiqué ce même jour le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye. Un chiffre qui devrait être légèrement rehaussé après les sessions de rattrapage. « Le bac honnêtement, dans cette génération, c’est beaucoup plus facile de l’avoir que dans les années 1980 ou 1990 », raconte à un journaliste de l’AFP Manon, 17 ans, élève fraîchement diplômée au lycée de Tournefeuille, en périphérie de Toulouse venue avec deux amies voir ses résultats. « On savait qu’on allait l’avoir. J’hésitais entre soit mention Bien, soit Très bien. Au final, on a eu toutes Très bien », a ajouté Maella, 17 ans, devant le même lycée. Car oui, quoi de mieux que de rentrer chez soi avec le bac et une mention en poche.

Depuis 1997, le nombre de bacheliers décrochant une mention est en très forte hausse. Cette année-là, 24,3 % des admis recevaient une mention contre 64,1 % en 2021. La forte augmentation du taux de mention est encore plus impressionnante lorsqu’on compare les attributions entre 1997 et 2021 des mentions Bien et Très Bien chez les bacheliers des filières générales. A l’époque, 5,5 % des bacheliers recevaient la mention Bien et 1,1 % la mention Très Bien. Aujourd’hui, ils sont 25,9 % à avoir reçu la première et 13,6 % la seconde.

Pour rappel, la mention Assez Bien est attribuée à celles et ceux qui ont obtenu une moyenne supérieure à 12, la mention Bien à celles et ceux qui ont eu plus de 14, et la mention TB à celles et ceux qui ont eu plus de 16.

De nouveaux critères de notation

Qui n’a jamais entendu cette fameuse phrase « aujourd’hui l’Education nationale donne le bac » ? Sous-entendu, le niveau demandé aux élèves est moins élevé et permet à plus de jeunes d’avoir leurs diplômes et par conséquent, d’avoir des mentions.

« Cette hausse du nombre d’attributions de mention est explicable par plusieurs phénomènes », lance à 20 Minutes Claude Lelièvre, historien de l’éducation. Si obtenir son bac est « moins difficile » pour le chercheur qu’il y a quelques dizaines d’années, le boom du taux de mention n’est pas une conséquence directe d’une baisse d’exigence.

Dans un premier temps, la hausse du nombre de mention Bien et Très Bien est liée à un changement de philosophie de notation. « Pendant longtemps, les professeurs notaient plus durement des matières littéraires par rapport aux matières scientifiques. Même quand on était très bon en philosophie, on atteignait à peine les 16. Alors pour réhabiliter les matières littéraires, les professeurs ont commencé à mettre de meilleures notes, ce qui a donc rehaussé le taux de mention », explique l’historien.

Des options gagnantes

La hausse du nombre de mentions, notamment Très Bien, est aussi liée à l’introduction d’options, où seuls les points au-dessus de la moyenne sont comptabilisés dans le calcul final. « De plus ces matières optionnelles sont généralement prises par des élèves qui avaient déjà un niveau de base élevé », détaille Claude Lelièvre. Cette règle a notamment permis à plusieurs élèves d’avoir des notes supérieurs à 20, comme cette jeune du lycée Coubertin de Calais (Pas-de-Calais) qui avait obtenu en 2013 21,18 de moyenne grâce à ses options chinois, latin et anglais européen ou Raphaël Becques, du lycée Fénelon à Cambrai qui a eu 21,19 grâce à ses options latin et histoire-géographie.

D’autres estiment que la réforme du bac - et donc le choix personnalisé des spécialités - a permis aux élèves d’être plus motivés et mieux préparés. Le « bachotage » est quant à lui exclu des raisons de la hausse actuelle des octrois de mention, avec l’introduction du contrôle continu depuis la formule Blanquer.

Enfin, facteurs peu pointés mais potentiellement motivants : la carotte. De nombreux établissements bancaires - le CIC, la Société générale, la BNP Paribas… –, des collectivités locales ou l’Etat proposent aux bacheliers décrochant une mention de toucher une bourse. De quoi finir son lycée en beauté.