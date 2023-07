Avec le coup d’envoi du Tour de France, il est de retour en force au bord des routes. Tout cet été, le Gwenn ha Du risque aussi d’envahir les réseaux sociaux. C’est en tout cas le souhait de la région Bretagne qui lance ce mardi un challenge pour célébrer en grande pompe le centième anniversaire du drapeau breton.

Pour participer à l’opération, les internautes devront se prendre en photo avec un drapeau breton et la poster en story sur Instagram avec la mention #GWENNHADU et le tag du compte@region.bretagne. Les meilleures photos seront reprises sur le compte officiel de la région, précise la collectivité.

Composé de neuf bandes et de onze hermines

Véritable symbole de l’identité bretonne, le Gwenn ha Du a été imaginé au début des années 1920 par l’architecte et militant breton Morvan Marchal. Il tire son nom de ses couleurs, gwenn ha du signifiant noir et blanc en breton. Facilement repérable dans la foule, le drapeau breton est composé de neuf bandes horizontales alternativement blanches et noires.









Ces rayures symbolisent les neuf évêchés historiques de la région, les bandes noires pour les pays gallo (Rennes, Nantes, Dol, Saint-Brieuc et Saint-Malo), les bandes blanches pour les pays bretonnantes (Léon, Trégor, Cornouaille, Vannes). Onze hermines sont également présentes dans l’angle en haut à gauche du drapeau sans que l’on sache exactement la raison de ce nombre précis.