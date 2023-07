Faire le tour du Vieux-Port pour trouver un emploi de serveur ? Le conseil Pôle emploi d’Emmanuel Macron, délivré lors de son long déplacement à Marseille, a fait grincer des dents… mais aussi sourire par son côté « old school ». Il suffit à Stéphanie, installée depuis deux ans à Marseille, de quelques clics sur un groupe local Facebook de staff de bar et de restaurant pour voir défiler les annonces. « Du travail dans la restauration, enchaîne-t-elle, c’est facile d’en trouver quand tu es dans une grande ville, c’est le plus rapide. Mais tu peux aussi tomber sur beaucoup de mauvais employeurs. »

Stéphanie ne compte plus les services payés au lance-pierre, de la main à la main. A l’image de ce patron, sur une grande place piétonne à deux pas du Vieux-Port, rétribuant 50 euros la journée de travail, pour deux services, le midi et le soir. « Quand tu es vraiment en galère, c’est tellement plus rapide, donc j’ai souvent dit oui alors que j’ai plusieurs années d’expérience », souffle-t-elle. Mais elle préfère encore cela à la facturation : « De plus en plus, il y en a qui essaient de le proposer, mais malgré la quinzaine d’euros de l’heure, cela ne m’intéresse pas. Il faut payer les charges derrière. Et cela me bloque de devoir me mettre en autoentrepreneur pour ça, je voudrais juste travailler. J’essaie de développer ma marque de vêtements, je n’ai pas envie d’avoir plein de statuts à droite et à gauche. Si un jour je crée mon autoentreprise, ce sera pour cette activité. »

« On ne peut plus aussi facilement payer au black son salarié »

Pour Clarisse, la trentaine, la facturation est devenue un mode de vie. « J’ai commencé à la fac pour des missions ponctuelles d’hôtesse dans l’événementiel, c’est assez pratique pour les étudiants qui ne veulent pas s’engager dans un boulot », raconte-t-elle. A présent, il lui arrive souvent « d’enchaîner deux semaines acharnées » comme extra dans un bar-restaurant, pour ensuite travailler sur ses projets. « Cela me permet de choisir mon emploi du temps, avance-t-elle. Je peux me le permettre, je n’ai pas d’enfants ou de charges trop lourdes. Et pour les restos, cela devient compliqué pour eux de sortir du cash pour nous payer, l’alternative c’est de prendre les gens sur facture. »

L’Urssaf, dans le fond, ne dit pas autre chose : « Il y a encore cinq ans, le paiement sans contact n’était pas aussi généralisé, et une part significative du chiffre d’affaires dans la restauration était encaissé en chèque ou espèces, explique Christophe Mahé, responsable de la brigade de lutte contre le travail dissimulé de l’Urssaf Paca. On ne peut plus aussi facilement payer au black son salarié. » Il se souvient de son premier contrôle d’un serveur employé dans un bar sous le statut d’autoentrepreneur. C’était en 2011. « La fréquence du recours à l’autoentreprise se développe à partir de 2015, mais on est sur une vraie tendance depuis la crise sanitaire, poursuit-il. L’hôtellerie-restauration est un secteur d’activité tendu, avec énormément de postes à pourvoir. La facturation est une façon de résoudre cela, de leur permettre de satisfaire un besoin de main-d’œuvre. »

Un trou dans la raquette

« L’intérim, outre qu’il est surtout développé dans la restauration collective, est beaucoup trop cher, il me revient entre 25 et 35 euros de l’heure, et je n’ai pas de visibilité sur le profil que je recrute », assure de son côté Jean-Baptiste Vignau, patron du Baletti, un bar-restaurant à la mode du Vieux-Port, et l’un des fondateurs de l’application Xtras, sorte de « Tinder » de la restauration. « Les jeunes ont de moins en moins d’appétence pour le CDI et les missions longues, il y a cette envie de gérer son emploi du temps, et de la lassitude aussi. Les employés n’ont pas envie de travailler quatre ans à faire le même service, dans la même ambiance musicale, avec la même carte et la même clientèle, à nous aussi de travailler sur ces sujets. »

Sauf qu’il y a comme un trou dans la raquette. Lorsque Marc Isidore, adjoint à la direction du contrôle Paca, fait défiler toutes les offres d’emploi disponibles sur Marseille, sur l’une des plateformes de recrutement spécialisées dans le secteur (Extracadabra, Brigad, Staffme, etc.), il écarquille un tantinet les yeux. « Tu dois avoir le statut d’autoentrepreneur pour cette mission », est-il la plupart du temps mentionné, même lorsque l’on clique par exemple sur « emploi serveur » et non « missions extra ». Or pour l’Urssaf, le recours à l’autoentreprise dans l’hôtellerie-restauration, quand il s’agit d’employer quelqu’un, est tout simplement illégal. L’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale pose en effet comme principe que les employés d’hôtels, cafés et restaurants sont obligatoirement affiliés « aux assurances sociales du régime général ». « C’est donc une obligation que ces personnes soient considérées comme salariés », traduit en langage commun Marc Isidore. Du moins en langage Urssaf.

« La norme reste le CDI, il n’y a aucun débat là-dessus »

Cofondateur de Brigad, plateforme lancée en 2016, Florent Malbranche réfute l’argument et étrille « l’attitude schizophrénique de l’Urssaf, qui pourrait voir à l’inverse l’opportunité de collecter plus de cotisations. » « Le Code dit seulement que lorsque l’on est salarié, on doit rallier le régime général, il ne fait pas référence au travail indépendant, assure-t-il. Nous sommes un outil qui permet de mettre en relation des entreprises et des personnes qui ont fait le choix de travailler à leur compte. L’autoentreprise est un régime fiscal, pas autre chose. » Et de poursuivre : « La norme reste le CDI, il n’y a aucun débat là-dessus. C’est juste deux façons de travailler qui se complètent. » Il en veut pour preuve la moyenne d’âge des candidats sur Brigad. Elle est de « 35 ans, avec un bon 15 ans d’expérience » : « Ce sont des gens qui connaissent très bien le secteur et ont envie de travailler différemment. Et les entreprises ont besoin de trouver des gens compétents et ont besoin de flexibilité tant leur activité est fluctuante selon les saisons, la météo, etc. »

Chez Extracadabra, créée en 2015, le profil des candidats (tous types de contrats confondus) est peu ou prou le même : 30 ans en moyenne en cuisine et 26 ans en salle. « La moyenne des missions est de trois jours », souligne aussi Rémi Boisson, l’un des cofondateurs. « Ce mouvement du free-lancing touche beaucoup de métiers. Il permet de gérer son planning, les outils digitaux permettent cela, c’est un cercle vertueux », déroule-t-il, avançant aussi la plus-value financière : une facturation à 16 euros minimum pour un serveur soit, selon ses calculs, 13,50 euros une fois que l’autoentrepreneur s’est acquitté de ses charges, « au lieu de 10 à 11 euros pour un net salarié ». Sauf que l’autoentrepreneur ne cotise pas à l’assurance-chômage et, rappelle Christophe Mahé de l’Urssaf Paca, il n’est pas protégé par les dispositions du Code du travail, sur le temps de travail notamment.

« Si un autoentrepreneur se renverse une friteuse… »

« Et si un autoentrepreneur se renverse une friteuse et part aux grands brûlés, là ce n’est pas pareil », met par ailleurs en garde Bernard Marty, président de l’Umih 13, fédération des métiers et des industries de l’hôtellerie. « L’autoentreprise, estime-t-il, c’est une bonne solution pour avoir des salariés de manière rapide, pour du one-shot, mais tant que rien n’arrive. Il faut border les choses. Des discussions sont d’ailleurs en cours au niveau national. » Sur la question des accidents du travail, les plateformes disent avoir fait le choix d’assurer les autoentrepreneurs durant trois mois en cas d’incapacité de travail. Quant à l’insécurité juridique pour les restaurateurs à recourir à leur service, le discours se veut rassurant. « Il y a de la jurisprudence à ce sujet », assure Florent Malbranche. « Il y a quelques contrôles, mais c’est comme tout, si l’autoentrepreneur reste pendant quatre mois chez le client, ce n’est pas la même histoire que s’il remplace quelqu’un au pied levé, fait valoir Rémi Boisson. Il faut que cela reste très ponctuel. C’est notre vision des choses, on encourage les restaurateurs à constituer un cœur d’équipe en CDI. »

Reste le sujet du fameux « lien de subordination » qui, dans l’ubérisation du monde du travail, permet de qualifier la relation de travail entre un employeur et un employé. Et d’attribuer à ce dernier la qualité, ou non, de salarié. C’est tout l’enjeu des procès Deliveroo ou Uber. Quand les plateformes du secteur de la restauration avancent la liberté de l’emploi du temps, l’Urssaf met en exergue le lien de subordination et donc, l’existence à ses yeux, d’un travail dissimulé. « La cuisine est un environnement très hiérarchisé, avance ainsi Christophe Mahé. Il n’y a pas d’indépendance au niveau de la production de ses actes. » Sans compter qu’un autoentrepreneur est censé travailler avec son propre matériel, ses propres outils. Ce qui n’est pas le cas dans une cuisine de restaurant. En Paca, en cas de contrôle, l’Urssaf va ainsi le plus souvent considérer un employé sous facture comme du travail dissimulé.

« Pas de raisons d’accroître le nombre de contrôles », pour le moment

« Comme tout système frauduleux, l’information commence à se diffuser, mais nous sommes face à une fraude qui en remplace une autre, on ne voit pas s’accroître en tant que tel le taux de fraude », nuance cependant Christophe Mahé. A l’écouter, la facture vient finalement remplacer, d’une certaine manière, la fraude fiscale que constitue le « paiement au black ». « C’est un secteur composé d’énormément de petites entreprises, continue-t-il. Concrètement, cela fait partie des axes sur lesquels nous travaillons car on sait que l’on peut être efficace en matière de contrôle, par contre cela ne légitime pas d’en accroître pour le moment la volumétrie. Pour cela, on ira sur des fraudes très structurées, comme dans le BTP par exemple. »

Si le soufflé de l’autoentreprise dans la restauration n’est pas prêt de retomber, il reste ainsi suffisamment de zestes de flou pour le voir continuer à prendre toute sa place. Avant, peut-être, quelques ingrédients nouveaux à la recette.