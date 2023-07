Cela fait quelque temps déjà que les mortiers d’artifice sont devenus les armes de prédilection des individus souhaitant en découdre avec les forces de l’ordre. Plus rare, mais tout aussi inquiétant, on a vu ces dernières nuits voler les cocktails Molotov, notamment pour incendier des véhicules ou des bâtiments, publics ou non. Logique, donc, que ces objets ou que les substances servant à les fabriquer soient concernés par des restrictions dans le contexte actuel. Mais certains préfets ont ajouté à leurs arrêtés l’interdiction de paraître sur la voie publique avec des armes par destination. Une notion assez floue qui concerne potentiellement tout et n’importe quoi.

Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais font partie des représentants de l’Etat ayant pris des arrêtés dans le cadre des émeutes ayant suivi la mort de Nahel à Nanterre. Dans leurs textes, il est fait mention que « considérant les dangers, les accidents et les atteintes graves aux personnes et aux biens qui peuvent résulter de l’utilisation inconsidérée ou mal intentionnée d’armes ou d’objets pouvant constituer une arme par destination », leur détention et leur transport est interdit sur le domaine public. Et pour savoir ce qui peut être considéré comme une arme par destination, les arrêtés renvoient vers l’article 132-74 du Code pénal.

« Ça peut être tout et n’importe quoi »

Cet article définit d’abord une arme en tant qu’objet « objet conçu pour tuer ou blesser ». Mais il précise aussi que « tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ». Selon maître Blandine Lejeune, avocate pénaliste à Lille, « ça peut être tout et n’importe quoi, un bâton, une boule de pétanque ». « A peu près tout objet est utilisable afin de blesser une personne : une bouteille, un livre, une plante, une bougie », enchérit Me Alexandre Gillioen, avocat au barreau de Lyon.

Et, dans le droit français, l’utilisation d’une arme pour commettre un crime ou un délit est une circonstance aggravante qui change la donne sur les peines prononcées. En 1995 par exemple, la cour d’appel de Pau avait condamné une femme à huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour des violences avec arme après l’agression d’une personne à l’aide d’une coupe de champagne. Le pourvoi en cassation de l’accusée avait été rejeté par la chambre criminelle de la cour de cassation, laquelle a considéré « qu’en effet un verre, utilisé pour menacer ou blesser, entre dans la catégorie des objets susceptibles de présenter un danger pour les personnes ».

Logique ou inutile

Dans le cadre des arrêtés préfectoraux qui nous intéressent, c’est la détention même d’un objet pouvant servir d’arme qui est proscrite avant qu’il soit éventuellement utilisé comme une arme. « Si par exemple vous avez des boules de pétanque sur vous parce que vous revenez d’un tournoi, vous pouvez terminer en garde à vue », explique Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille. Si maître Lejeune trouve cela plutôt logique, sa consœur s’interroge sur l’utilité d’un tel arrêté : « Si c’est un effet d’annonce, pour être dissuasif, il faudrait encore que l’arrêté soit lu par les gens qui participent à ce mouvement, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. »

Outre une éventuelle garde à vue, les personnes contrevenant à ces arrêtés s’exposent à des poursuites « conformément aux lois et règlements en vigueur », précise le texte de la préfecture du Nord. Autrement dit, pour éviter de perdre quelques heures dans une geôle et de payer une amende, mieux vaut avoir une bonne raison de vous balader avec votre triplette ou avec les flûtes à champagne de tata Micheline.