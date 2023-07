Vous êtes étalée sur votre serviette. Le sable est fin. La mer turquoise. Le soleil éclatant. Dans ce décor paradisiaque, vous essayez de vous détendre et là… vous entendez votre moitié hurler « je t’avais dit qu’il fallait envoyer ce dossier avant lundi ! » Votre partenaire est collé à son téléphone toute la journée et checke ses mails frénétiquement. Bref, il est accro au boulot et n’a manifestement pas tout à fait compris le concept de vacances. A moins que cette moitié, ce soit vous.

Vous n’arrivez pas à décrocher du boulot pendant vos vacances ? Vous consultez vos mails, vous appelez vos collègues ? Pourquoi ? Quel est votre travail ? Cela a-t-il engendré des situations cocaces et/ou des disputes ?

Ou alors vous partez en vacances avec une personne qui n’arrive pas à lâcher son téléphone professionnel ? Quel impact cela a-t-il sur vos vacances ? Dans les deux cas, racontez-nous !