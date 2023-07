« Quand j’ai fait mon parcours d’installation, on me ramenait toujours à mon statut femme, doutant de mes capacités. » Laura, 29 ans, est agricultrice dans la Loire depuis 2019. Seule. Elle « refuse » de s’associer avec un homme. « Ça fait maintenant quatre ans que j’ai mon exploitation. Pourtant, je ne suis jamais prise au sérieux. On pense que je m’occupe seulement de la comptabilité et pas de la gestion de toute une ferme », poursuit-elle.

En résumé, où est le patron ? Cette remarque est tellement généralisée chez les agricultrices qu’elle est devenue le titre d’une bande dessinée sortie en 2021 par le collectif des Paysannes en polaire. A l’origine, elles voulaient simplement raconter leur quotidien dans le milieu agricole. Finalement, la BD reflète le sexisme ordinaire qu’elles subissent.

De « pièces rapportées » à « cheffe d’exploitation » en 40 ans

« On se pose la question de savoir comment et pourquoi les agricultrices sont encore invisibilisées alors qu’elles participent pleinement aux activités agricoles », lance Valéry Rasplus, sociologue, à l’initiative du carnet de recherches en ligne Agrigenre. « Pas une seule fois le mot agricultrice n’a été prononcé dans des réunions du monde agricole » auxquelles il a participé.

Les femmes représentent pourtant un quart des chefs d’exploitation, coexploitants ou associés, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture. Un statut qu’elles n’ont d’ailleurs obtenu que depuis 1985 et l’apparition de l’EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée). Avant, aucune loi ne reconnaissait le travail des femmes comme agricultrices, considérées alors comme « pièces rapportées », d’après le site du ministère.

« Le problème ne fait que se déplacer »

Mais alors, pourquoi l’agriculture reste « une affaire d’hommes », quarante ans après l’EARL ? « Malgré l’obtention du statut, les inégalités persistent, répond Agathe Demathieu, ingénieure mécanique, qui explore les rapports entre genre, technique et agriculture. Quand on demande aux femmes où est le patron, on sous-entend qu’elles ne peuvent pas être de vraies agricultrices. L’évolution donne l’illusion d’un changement mais le problème ne fait que se déplacer. »

Pour « comprendre les différents déterminants de ce sexisme », elle s’est penchée sur la perspective historique de la division sexuelle du travail. « En plus du principe de séparation en fonction du genre, il existe un principe de hiérarchisation : les tâches réalisées par des hommes valent plus que celles par des femmes, explique-t-elle. La technique joue un rôle central parce qu’elle suppose des qualifications spécifiques. Ainsi, avant sa mécanisation, la traite des vaches était plutôt considérée comme une mission féminine, désormais elle est davantage réalisée par des hommes. Le rapport que peuvent avoir les femmes à la technique est aussi l’héritage d’années de sexisme ancré dans un monde pensé pour les hommes. »

Et les inégalités ne s’arrêtent pas aux portes de la ferme. Valéry Rasplus a constaté qu’en raison de son genre, « une agricultrice a plus de difficultés à accéder aux prêts et au foncier » qu’un agriculteur.

Le milieu agricole « n’échappe pas » aux violences sexistes et sexuelles

« Face à toutes ces discriminations liées à leur genre, certaines abandonnent leur projet », souligne Agathe Demathieu. D’autres le font même avant la fin de leurs études, où elles représentent, d’après un rapport du Sénat, 50 % des élèves de l’enseignement agricole.

« Je comprends pourquoi si peu continuent après le lycée, lâche Laura. Elles sont dégoûtées. » L’agricultrice fait état des « dizaines et des dizaines » de messages qu’elle a reçus en lançant le #metooagricole sur Instagram en avril dernier. « Ce qui m’a le plus choquée, c’est que la plupart des violences se déroulent sur les lieux de stage », poursuit-elle. Mais elle savait que ça existait. C’est d’ailleurs après plusieurs conversations privées qu’elle a décidé de créer le compte, plus de cinq ans après celui concernant le monde du cinéma.

« Le milieu agricole n’y échappe pas, s’exclame-t-elle. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de violences sexuelles que la parole a pris plus de temps à se libérer qu’ailleurs. Dans la continuité d’invisibiliser les agricultrices, on a invisibilisé ces violences. »

Créer des rapports de force entre agricultrices pour combattre le sexisme

Avec #metooagricole, Laura veut dire aux agricultrices qu’elles ne sont pas seules, qu’il « ne faut plus laisser faire ». Ce hashtag, et la visibilisation des discriminations d’une manière générale, est l’une des façons de faire évoluer les choses, selon Agathe Demathieu.

Elle cite également la nécessité du travail de recherches sur le sujet ainsi que la création de rapports de force à travers des collectifs ou des syndicats. « Après avoir réalisé une étude sur la place des femmes dans l’agriculture bio en 2018, la Fnab propose désormais différents outils comme des formations pour les agricultrices qui souhaitent progresser dans le maniement d’outils, précise-t-elle. C’est également le cas à la coopérative de l’Atelier Paysan. » Elle conclut : « Toutes ces pistes permettent de se donner de la force et du crédit face aux autres et ainsi, montrer qu’il est possible de travailler autrement en considérant les femmes et leur travail. »

Mais le chemin est long. « Sur les réseaux sociaux, dès qu’une agricultrice s’expose pour montrer qu’elle est aussi compétente qu’un homme, on la sexualise parce qu’elle est en débardeur, relève Laura. Ça dérive toujours du sujet, c’est fatigant. »