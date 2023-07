Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Sur le front des violences urbaines, la tendance à l’accalmie se confirme. Pour son premier déplacement lundi depuis le début de la crise, Emmanuel Macron a tenu à s’afficher avec les policiers. Il s’est pour cela rendu en milieu de soirée avec son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à la caserne Bessières, à Paris, qui accueille les effectifs de la BAC de nuit et de compagnies départementales d’intervention, pour les remercier de leur « mobilisation exceptionnelle ». Et ce mardi, le chef de l’Etat compte marquer une reprise en main politique en recevant les maires de quelque 220 communes « victimes d’exactions ». Avec cette consultation des élus locaux, le président « souhaite débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements », a indiqué l’Elysée.

Le Medef sort sa calculette pour estimer les conséquences des violences urbaines. Dans un entretien au Parisien publié lundi soir, le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, estime à plus d’un milliard d’euros les dégâts pour les entreprises provoqués par les émeutes, consécutives à la mort de Nahel tué par le tir d’un policier. Ce chiffre est « sans compter les dégâts au niveau du tourisme » qui sera impacté car « les vidéos des émeutes, qui ont circulé dans le monde, dégradent l’image de la France ». Selon le président du Medef, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites et 250 bureaux de tabac touchés.

Le verdict approche pour les 718.723 candidats au baccalauréat. Ils vont en effet découvrir ce mardi leurs résultats avec trois choix possibles : admis, en rattrapage ou recalé. A partir de 08 heures dans certaines académies (Aix-Marseille), mais principalement à compter de 10 heures (académies de Paris, Créteil, Versailles), et 10h30 (Amiens, Besançon, Corse, Dijon ou encore Strasbourg), les candidats des filières générale, technologique et professionnelle pourront consulter leurs résultats en ligne ou sur des panneaux d’affichage dans la cour de leur établissement. Cette édition 2023 a surtout une saveur particulière. Elle a lancé le nouveau baccalauréat qui, pour la première fois depuis la réforme de 2019 est entré pleinement en œuvre cette année. Et si le baccalauréat reste le sésame nécessaire pour entamer des études supérieures, beaucoup de lycéens connaissent déjà leur orientation pour l’an prochain, car Parcoursup donne ses réponses aux futurs étudiants depuis le 1er juin.