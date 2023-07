Les recherches, « très actives », n’ont pour le moment rien donné. Depuis dix jours, un individu, évadé de prison, est suivi à la trace par les enquêteurs de Mayenne et du Maine-et-Loire qui le soupçonnent d’avoir commis deux meurtres et une tentative de meurtre dans la région, en moins de quinze jours. Le procureur de la République d’Angers, Eric Bouillard, a fait un premier point sur l’affaire, ce lundi soir.

Quels sont les faits dont il est soupçonné ?

Tout commence le 22 juin : une femme de 40 ans, mère de deux enfants, est retrouvée morte dans son appartement d’Angers. L’hypothèse criminelle est vite privilégiée après la découverte du corps, qui porte des traces de strangulation. L’enquête se dirige alors rapidement vers un homme, une connaissance de la victime qui n’était ni son conjoint ni son ex-conjoint, précise le procureur. Mais ce dernier s’est déjà évanoui dans la nature.

Le mercredi suivant, à Chailland en Mayenne, une femme de 26 ans est victime d’une tentative de vol de véhicule et de strangulation alors qu’elle rentre chez elle. Grâce à l’intervention d’un témoin, l’agresseur est mis en fuite et se réfugie dans un bois. Fait troublant, c’est dans cette commune que la quadragénaire tuée la semaine qui précède a été inhumée. Les gendarmes, nombreux, ne réussissent pas à appréhender le suspect, mais un lien avec le meurtre d’Angers est établi.

Samedi, un véhicule est retrouvé incendié à Cantenay-Épinard, au nord d’Angers. Son propriétaire, un homme de 72 ans et habitant là encore Chailland est identifié le lendemain. Les gendarmes se rendent à son domicile et retrouvent, sur place, le corps sans vie du septuagénaire. Des examens médico-légaux sont encore en cours pour connaître les circonstances de sa mort. Mais entre-temps, l’enquête avance. « Depuis hier, on a des hypothèses assez sûres qui nous disent que tous ces faits sont reliés », indique le procureur de la République.

Quel est le profil de l’homme recherché ?

Originaire de la Réunion, cet homme d’une quarantaine d’années était incarcéré à la prison d’Argentan (Orne). Il purgeait notamment une peine de douze ans pour tentative de meurtre sur conjoint, et en avait encore pour trois ans. Une permission de sortir d’une journée lui avait été accordée pour le 20 juin, afin de faire des démarches administratives à la préfecture d’Alençon, à laquelle il ne s’est jamais rendu. « Il s’agit d’une personne isolée et plutôt démunie », indique le procureur de la République, qui pointe son « niveau élevé de dangerosité ».

S’il connaissait la première victime, via l’ex conjoint de cette dernière qu’il avait rencontré en prison, il n’entretenait aucun lien avec les deux autres personnes, indique le procureur. Un appel à témoins devrait prochainement être diffusé pour retrouver cet homme, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la prison d’Argentan et d’un mandat de recherche lancé par le parquet d’Angers.

Où en sont les recherches ?

Les forces de l’ordre concentrent désormais leurs recherches au nord de l’agglomération d’Angers « afin de trouver cet individu au plus vite, avant un possible nouvel acte ». Quelque 400 maisons ont été contrôlées ces dernières heures, et les recherches vont encore s’intensifier dans cette zone. Cette nuit, une trentaine de militaires seront accompagnés de chiens « au flair exceptionnel ».

« En attendant, nous souhaitons rassurer la population mais aussi leur demander de faire preuve de vigilance, indique Eric Bouillard. Il faut bien fermer à clé son domicile, ses fenêtres, rentrer les voitures si possible… » Un numéro vert pourrait prochainement être dédié à cette affaire. En attendant, les éventuels témoins sont invités à composer le 17. La BRI de Nantes est « prête à intervenir » dès que l’homme sera localisé.