Installée dans un magasin éphémère sur la place de la Comédie depuis le 1er juin, L’Atelier Tuffery, a été l’une des victimes des pillages par les émeutiers à Montpellier, dans la nuit de samedi à dimanche. Le magasin a été totalement dévalisé.

« Dans ce contexte ultra-tendu (…), parler de ça ne m’enchante guère, mais ne rien dire signifierait que c’est finalement une normalité inquiétante », explique Julien Tuffery, son PDG et arrière-petit-fils du fondateur. Il a donc décidé, sur le réseau social LinkedIn, de réagir à sa façon. En s’adressant directement à ceux qui l’ont pillé. Pas tout à fait comme Georges Brassens l’avait fait dans ses stances à un cambrioleur, louant la « solidarité sainte de l’artisanat ». Mais sans haine, ce qui donne beaucoup plus de force à ses propos où il se désole de « l’injustice » que ressentent « tous ces professionnels touchés malgré eux ».

« J’aimerais t’inviter à visiter nos ateliers »

« Cher casseur/pilleur, j’aimerais tellement te rencontrer et t’inviter à venir visiter nos ateliers, rencontrer nos équipes et te présenter toute la montagne de travail que tu arrives à mettre à mal en quelques minutes », développe Julien Tuffery. « Cher casseur/pilleur j’aimerais tellement t’expliquer que briser des devantures, voler des jeans et des ordinateurs ce n’est rien à côté du mal moral que tu fais à notre équipe. Ces personnes-là pourraient être ta tante, ton beau-père, ta cousine, ton ami, etc. En France, des gens passionnés et passionnants qui ne méritent pas ça. »

L’enseigne plus que centenaire, fondée en 1892, s’est toujours refusée à externaliser sa production. Malgré des coûts sans commune mesure avec les produits fabriqués en Afrique ou en Asie. Des coûts qui se répercutent à l’achat et font de ces vêtements un produit onéreux et donc recherchés. Les jeans continuent d’être assemblés à la main à Florac, en Lozère, où L’Atelier Tuffery emploie trente personnes.













« Nous aurons toujours plus d’énergie que toi »

« Émeutiers et pilleurs sensibles au made in France et à l’artisanat français d’excellence… Magnifique nouvelle pour l’économie française ! », souligne l’arrière-petit-fils du fondateur, en gardant le sourire malgré tout… et sa détermination. « Cher casseur/pilleur, saches que la boutique est à nouveau opérationnelle (…) Viens donc faire tes emplettes dans la journée tu croiseras des sourires incroyables qui éclaireront toujours plus l’ombre sordide que tu répands la nuit. Reviens casser autant que tu voudras, nous aurons toujours plus d’énergie que toi pour répandre bienveillance et solidarité dans les temps à venir. »