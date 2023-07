Rennes a été en septembre 2021 la ville la plus embouteillée de France, selon un classement établi par le magazine Auto Plus. Depuis, elle a bien sûr rétrogradé et a cédé sa place à des villes bien plus grandes comme Paris, Marseille ou Bordeaux. Il n’en demeure pas moins que le trafic reste toujours galère sur la rocade avec d’importants bouchons relevés aux heures de pointe.

Pour éviter aux bus de se retrouver coincés dans les embouteillages, une première voie réservée aux transports en commun a été aménagée en début d’année sur la bande d’arrêt d’urgence de la RN137 entre Noyal-Châtillon-sur-Seiche et la porte d’Alma. Après quelques travaux, elle pourra bientôt être empruntée par les véhicules faisant du covoiturage.

Les véhicules entrants arrêtés si la rocade est saturée

D’autres mesures sont également dans les cartons pour tenter de fluidifier le trafic sur la rocade rennaise. Comme c’est déjà le cas sur le périphérique nantais, des feux tricolores vont ainsi fleurir sur les bretelles d’accès. Le principe est assez simple : si la circulation est saturée, les véhicules entrants seront arrêtés par un feu rouge et retenus quelques instants.

Les travaux d’installation du premier feu auront lieu cet été porte de Bréquigny avec une mise en service prévue à la rentrée, a-t-on appris auprès de la Direction interdépartementale des routes (Diro) de l’Ouest. Deux autres secteurs seront également équipés de feux tricolores, l’un entre les portes de Lorient et de Saint-Nazaire et l’autre entre les portes de Beaulieu et d’Angers.