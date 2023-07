Il existe plus d’une centaine d’établissements thermaux en France, répartis principalement dans le Sud-Ouest et le Sud-Est. Ensemble, ils ont accueilli près de 550.000 curistes en 2021, selon le ministère de la Santé. De nombreuses marques, comme Avène ou l’Eau de Jonzac, utilisent également ces eaux thermales dans leurs sprays, crèmes, soins, etc. Alors, adeptes des cures d’eau chaude aux vertus bienfaisantes ou accrocs aux crèmes à base d’eau thermale, soyez tranquilles.

Ces ressources, considérées sur le plan réglementaire comme des eaux minérales, sont loin d’être en danger et ce, malgré la sécheresse qui sévit depuis cet hiver. Pourquoi ? Parce que, d’une part, « les eaux thermales sont captées dans des nappes d’eau souterraine, en général de grande profondeur, de 100 à plusieurs milliers de mètres de profondeur selon les cas », avance Patrick Lachassagne, directeur du laboratoire de recherche HydroSciences de Montpellier.

« Des soins à nos curistes pour encore de nombreuses années »

Et parce que, d’autre part, ces eaux sont longues à pointer le bout de leur nez. Sur le site de prélèvements d’Avène, dans le Haut Languedoc, l’infiltration de l’eau de pluie à travers les roches prend, par exemple, de cinquante à 200 ans avant de se transformer en eau thermale. « A date, il est donc difficile de constater un impact de la sécheresse de 2022 et de 2023 car il n’y a pas d’effet d’immédiateté. Aussi, on ne doute pas de pouvoir encore proposer des soins à nos curistes pour encore de nombreuses années », admet Sophie Mery, directrice du centre thermal Avène. ceci sans compter que les volumes prélevés sont faibles, selon le directeur du laboratoire HydroSciences : « l’eau minérale naturelle, c’est un tout petit secteur. La production pour le thermalisme, qui au départ doit être caractérisée comme eau minérale naturelle, n’a pas d’incidence négative (sur la ressource). »

« Les volumes d’eau thermale utilisés pour les soins thermaux et la fabrication des produits dermo-cosmétiques est très en deçà du niveau de renouvellement naturel de la ressource en eau thermale par la pluviométrie et, il faut ajouter que notre activité est saisonnière, elle s’arrête pendant plus de quatre mois chaque année, ce qui contribue à la recharge du réservoir thermal », abonde Sophie Mery.

Même son de cloche, du côté de Jonzac où la source n’est pas près de se tarir et la sécheresse n’est même pas un sujet. « D’après la ville de Jonzac, cet aquifère n’est pas influencé par le climat actuel », a ainsi sobrement répondu à 20 Minutes le service communication de Léa Nature, propriétaire de l’Eau Thermale Jonzac, implantée en Charente-Maritime.

Des eaux sous « étroite surveillance »

Stables du point de vue de leurs caractéristiques physico-chimique, les eaux thermales sont toutefois surveillées de près. A la fois par les opérateurs des différentes marques et l’agence régionale de santé (ARS). « La composition minérale de l’eau thermale fait l’objet d’une étroite surveillance avec des contrôles quasi-quotidiens pour garantir la qualité et la régularité de sa composition minérale », explique la directrice d’Avène. La température, le PH, la conductivité, les teneurs en bicarbonates, magnésium, calcium, nitrates et les paramètres microbiologiques sont scrutés régulièrement par l’autorité de contrôle. « Il n’y a pas eu, en 2022, de problème de qualité ou de quantité concernant les usines d’embouteillage d’eau en Nouvelle-Aquitaine. Et en 2023, nous n’avons toujours pas connaissance de problématiques », relève encore l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

La plupart des eaux thermales sont potables mais les établissements n’ont pas d’obligation de potabilité à respecter, comme c’est le cas pour les eaux minérales destinées à la consommation. « En théorie, on pourrait rendre potable l’eau thermale mais son adduction serait très compliquée car les sources ne sont pas forcément situées dans des zones pourvues de bassins de population », analyse Patrick Lachassagne. Et l’hydrogéologue de préciser : « sur le pourtour méditerranéen, où certaines communes manquent d’eau, il n’y a pas d’eaux thermales à proximité. Et celles-ci représentent des volumes tellement faibles qu’elles ne pourraient pas répondre aux besoins (en eau potable). »