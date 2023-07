Au fond du trou. Ce n’est même plus dans l’ombre qu’il travaille, mais carrément dans l’obscurité totale. Pourtant, sans cet homme et les membres de son équipe, bien des drames n’auraient pas pu être évités. Lui, c’est Gaëtan Cheppe, un fonctionnaire de la mairie de Lille dont le rôle est de surveiller ce qu’il se passe sous les pieds des habitants. A la tête du service commun des carrières souterraines, ce quinquagénaire nous raconte son métier d’explorateur des anciennes mines de calcaire qui font d’une partie de la métropole un véritable gruyère.

Sur l’année, les six employés du service de Gaëtan Cheppe, lui compris, passent en moyenne un mois sous terre. « Cela représente environ 700 heures à sillonner les galeries des anciennes mines de calcaire qui s’étendent sous une douzaine de communes de la métropole », explique le chef de ce service. En surface, cela équivaut à 170 terrains de foot, « et encore, on ne connaît que 80 % de ces carrières, le reste est encore à découvrir », assure-t-il.

« Il n’y a pas d’école pour apprendre à diagnostiquer l’état d’une carrière »

Chimiste de formation, et employé de mairie en charge de la gestion des risques, Gaëtan Cheppe n’avait pas grand-chose d’un spéléologue au départ. Mais lorsque le département a refilé aux communes la gestion de la surveillance de leur sous-sol, il n’a pas hésité : « On a commencé à deux, formés par le spécialiste du département parce qu’il n’y a pas d’école pour apprendre à diagnostiquer l’état d’une carrière. » Aujourd’hui, il est incollable, notamment sur les catiches, un mode d’extraction de la craie que l’on ne retrouve nulle part ailleurs que dans la métropole lilloise.





Que ce soit en « chambre à piliers » ou en « catiches », l’exploitation de la craie s’est arrêtée au début du XXe siècle. Depuis, les anciennes mines, qui peuvent atteindre 15 m de profondeur, ont été recouvertes par l’urbanisation. « Notre activité principale est de descendre dans ces puits et de vérifier leur état, notamment pour éviter tout risque d’effondrement. Cela peut mener à des travaux préventifs de renforcement ou le comblement sectorisé », explique Gaëtan Cheppe. C’est ainsi que harnaché comme des spéléologues, les hommes du service des carrières inspectent au moins une fois par an chaque mine connue. « Ce qui arrive le plus souvent, c’est que le bouchon placé à l’époque pour empêcher l’accès au puits tombe. Vous vous retrouvez alors avec un trou de 2 m de diamètre, profond de 10 m », insiste le spécialiste.

« Il y a de plus en plus d’intrusions »

Portant, rares sont les accidents. L’astreinte du service ne gère en moyenne qu’une dizaine d’interventions urgentes par an. Mais lorsque ça arrive, c’est spectaculaire. En mai dernier, dans une zone commerciale de Seclin, le sol s’est dérobé à l’arrière d’un commerce, laissant un trou béant de 5m de profondeur sur 10m de diamètre. « La dernière intervention qui a le plus marqué le service, c’était le 1er janvier 2022. Nous avions été contactés pour retrouver des fêtards qui avaient décidé de passer le réveillon dans une catiche et qui s’étaient perdus », se souvient le chef de service. Si un drame avait pu être évité, Gaëtan Cheppe redoute toutefois ces explorateurs inconscients : « Il y a de plus en plus d’intrusions, souvent de la part de personnes qui ne respectent pas les lieux et qui sont inconscients des dangers », déplore-t-il. En effet, outre le risque d’effondrement ou celui de se perdre, certaines carrières affichent des taux d’oxygène très bas dans lesquelles une exploration prolongée peut conduire à l’asphyxie.

Régulièrement, le service des carrières explore le territoire en quête de nouvelles cavités. « Il y a trois ans, nous sommes tombés sur une carrière de 10.000 m2 à Lille-Sud. C’est tellement palpitant d’entrer dans un endroit qui n’a pas vu d’être humain depuis trois siècles », s’enthousiasme-t-il. D’autant que certaines mines recèlent des trésors. Sculptures réalisées par des mineurs, fresques, objets abandonnés en l’état. « A ce jour, la plus ancienne inscription que nous avons découverte datait de 1626 », assure Gaëtan Cheppe. Sans oublier les lacs souterrains et leur eau limpide, les cathédrales formées par les plus hautes catiches… « C’est un métier passion », reconnaît-il. En effet, il y a pire comme bureau.