Depuis quelques jours, les parents des enfants des quartiers populaires sont directement visés. Et ce, en raison de la présence de mineurs parmi les émeutiers dans les violences urbaines consécutives au décès de Nahel à Nanterre. La première sommation est venue d’Emmanuel Macron vendredi. « Un tiers des personnes interpellées la nuit dernière sont des jeunes, parfois très jeunes. J’appelle les parents à la responsabilité », a tweeté le chef de l’Etat.

Samedi, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti lui a emboîté le pas, en déclarant qu’il fallait « redire aux parents qu’ils tiennent leurs gosses ». Ce lundi, le préfet de l’Hérault, Yves Moutouh en a remis une couche. « Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s’étonner qu’à 12-13 ans on les voie caillasser des véhicules de police ou piller des magasins », a-t-il déclaré. Avant de conseiller aux parents d’employer la méthode forte pour endiguer la violence urbaine, remettant en cause la loi interdisant la fessée : « La méthode, c’est deux claques et au lit ! » Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, n’a pas été en reste, insistant ce lundi sur « la responsabilité des parents » dans la surveillance de ces jeunes, « parce que ce n’est pas à la police nationale ou à la gendarmerie ou au maire ou même à l’Etat de régler le problème quand un enfant de 12 ans met le feu à une école. »

L’impression d’être déconsidérés

Des petites phrases qui mises bout à bout, ont fini par sonner comme une leçon d’éducation, mal ressentie par les parents de quartiers sensibles. Ces derniers ont eu l’impression d’être mis tous dans le même sac, comme en témoigne Nanou Tir, la présidente de l’association Femmes de Bassens, cité déshéritée des quartiers Nord de Marseille : « On l’a mal pris. Ça veut dire quoi ? Qu’on ne sait pas éduquer nos enfants ? Aucun parent n’a dit à son enfant d’aller casser ou voler. Et à Marseille, avec tous les morts qu’il y a liés aux règlements de compte, on fait en sorte que nos enfants ne sortent pas, car on a peur pour eux. »

Un constat partagé par le sociologue, Fabien Truong, professeur à l’université Paris-8 : « La très grande majorité des jeunes des quartiers populaires sont tenus par leurs parents. Ils ne sortent pas la nuit car leurs parents leur interdisent. Ces derniers occupent généralement des métiers en bas de l’échelle sociale. Ils misent sur l’école, veulent que leurs enfants s’en sortent mieux qu’eux et sont très présents à leurs côtés. »

Des contextes familiaux lourds

Sur les 3.200 personnes interpellées par la police et la gendarmerie, entre mardi et dimanche, lors des cinq nuits d’émeutes, 60 % n’étaient pas connues de la police, a indiqué lundi, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Et la moyenne d’âge des personnes interpellées est de « 17 ans, avec parfois des enfants de 12-13 ans », a déclaré le ministre. Pour Nanou Tir, ces émeutiers ont un profil particulier : « Ils représentent une toute petite minorité. Ce sont sans doute des jeunes sans une réelle famille derrière eux, totalement livrés eux-mêmes, qui se laissent embarquer dans des phénomènes de groupes. »

Fabien Truong explique aussi que ces jeunes émeutiers évoluent sans doute dans un contexte social très difficile : « Ce sont des gamins cassés socialement, car ils vivent dans des familles en grande précarité, parfois avec un seul parent, qui n’est pas toujours en capacité d’assumer leur rôle. » Le sociologue souligne aussi que de nombreux parents habitant dans les quartiers sensibles travaillent de nuit. « Ils sont agents d’entretien, éboueurs, salariés de la logistique, chauffeurs, livreurs, employés de l’hôtellerie-restauration… Ce ne sont pas des parents démissionnaires, mais ils ne sont pas toujours là pour contrôler les faits et gestes de leurs enfants », souligne-t-il.

« On a besoin d’un suivi régulier de ses jeunes »

Difficile donc de tenir à ses parents qui se débattent déjà pour s’en sortir, un discours moralisateur ou d’agiter devant eux la menace de sanctions, selon Fabien Truong. « Renforcer la présence de travailleurs sociaux, d’enseignants ou d’éducateurs susceptibles de les aider serait plus efficace, ainsi qu’augmenter les budgets des associations qui interviennent dans ces quartiers », souligne-t-il. De son côté Nanou Tir estime que les moyens humains devraient être renforcés au collège, car c’est à ce niveau scolaire que les élèves ont le plus de risques de décrocher. « On a besoin d’un suivi régulier de ses jeunes, pour qu’ils soient accompagnés à chaque étape de leur scolarité, qu’on les aide à s’orienter. »

Par ailleurs, le fait que les parents se sentent ainsi stigmatiser peut aussi leur donner le sentiment d’écoper d’une triple peine, selon Nanou Tir : « Non seulement leurs enfants vont avoir des problèmes avec la justice, mais ils vont aussi payer pour réparer leurs bêtises et sont accusés d’être des mauvais éducateurs. Il ne faut pas leur mettre tout sur le dos », estime-t-elle.