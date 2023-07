« L’eau était plutôt bonne. On voyait à une dizaine de mètres, ça fait plaisir ». A la sortie de son entraînement dans la carrière de Saint-Malo-de-Phily (Ille-et-Vilaine), Romain profite du décor. Basé à Rennes, ce pompier est plutôt habitué à plonger dans la Vilaine ou dans le canal Ille-et-Rance qui traversent la capitale bretonne. C’est dans ces eaux troubles que l’équipe de plongeurs du SDIS 35 est régulièrement amenée à intervenir, la plupart du temps pour tenter de retrouver des personnes portées disparues. Dans ces conditions, ils ne le font pas avec leurs yeux, tout simplement parce qu’ils ne voient rien, avançant à tâtons avec leurs mains. À l’occasion de sa série sur la ville vue d’en bas, 20 Minutes a interrogé ces pompiers pas comme les autres qui s’aventurent sous les eaux marron et polluées de nos villes pour tenter de retrouver des corps, bien souvent sans vie.

On est loin, très loin de l’image du Grand Bleu. Dans les grandes villes françaises, les plongeurs officiant dans les rangs des pompiers doivent nager à l’aveugle. De jour comme de nuit, dans un été bouillant comme lors d’un hiver glacial, ils sont régulièrement sollicités pour tenter de porter secours à des personnes tombées à l’eau. A la recherche d’un corps, mort ou vivant, les secours doivent travailler avec une visibilité nulle qui rend le métier un brin angoissant. « La grosse hantise, c’est de se cogner la tête contre un corps, ou de voir une main passer juste devant ton masque », explique Romain, six ans d’expérience dans le métier. Pour éviter une telle rencontre, les pompiers avancent doucement, à tâtons, une main gantée devant le visage. « En général, on est dans le noir. La dernière fois que j’ai plongé dans la Vilaine, j’avais mon poignet collé au masque et je ne voyais pas ma montre », ajoute Mathieu. Récemment, ce solide gaillard s’est offert une belle frayeur lorsqu’il a croisé le chemin d’un silure. « C’est un poisson qui ne bouge pas. Il était sans doute là, devant moi, mais je ne le voyais pas. J’ai mis la main dessus, il est parti d’un coup, ça m’a fait bizarre, j’ai bien flippé ».





Lorsqu'ils plongent en ville, les pompiers ne voient quasiment rien dans leur masque et doivent avancer à tâtons avec les mains. - C. Allain/20 Minutes

Si cette « rencontre » avec l’imposant poisson à moustache a fait sursauter le plongeur, elle l’a surtout fait rire. D’autant que, ce jour-là, le pompier n’aura pas croisé le corps qu’il cherchait. Et pour une fois, l’issue des recherches a trouvé une fin heureuse, puisque l’homme qui s’était jeté dans la Vilaine avait pu être retrouvé sain et sauf et pris en charge par les secours. Un événement assez rare dans le quotidien parfois sordide des plongeurs. « Il y a des interventions plus difficiles à gérer que d’autres », reconnaît le sergent-chef Arnaud Sorais. « Quand nous devons aller chercher des jeunes tombés accidentellement ou des enfants, c’est plus compliqué à encaisser ». Le conseiller technique du SDIS d’Ille-et-Vilaine se souvient notamment de sa première intervention lorsqu’il évoluait en région parisienne. « C’était en 2008, sur une base de loisirs. Je suis arrivé tout seul pour retrouver un jeune tombé à l’eau ». Le jeune pompier qu’il était avait retrouvé la victime, malheureusement décédée. « Nous avons une cellule psychologique si besoin. Mais le plus important, c’est d’en parler en sortant, de partager son expérience pour que tout le monde s’en imprègne. Comme ça, le jour où ça t’arrive, tu es mieux préparé ».

« On a toujours l’espoir »

Dans les rangs des pompiers, les plongeurs sont parfois taquinés par leurs collègues. « On nous dit parfois qu’on va chercher des morts », glisse l’un d’entre eux. La mission de secours est pourtant toujours présente dans leur esprit. « On a toujours l’espoir. C’est pour ça que l’on se doit d’être efficace et rapide, que l’on s’entraîne toute l’année. Parce que tant qu’il n’y a pas de corps, il y a toujours un espoir », rappelle Seb, l’un des plus expérimentés. Lui se souvient notamment d’avoir réussi à sauver une fillette de la noyade, ne pouvant éviter le décès de son père et de sa sœur. « Elle a des séquelles. Mais elle est toujours en vie », témoigne-t-il avec de l’émotion.









Chaque année, l’unité regroupant une cinquantaine de plongeurs effectue une trentaine de plongées, réparties sur l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine. Si l’exercice en ville s’effectue en général sans courant, il présente la difficulté d’être imprévisible car réalisé dans une eau opaque dans laquelle baignent de nombreux objets abandonnés. Une vision pas idéale de la ville où s’accumulent les déchets malgré les opérations de nettoyage. « On tombe souvent sur des barrières, des vélos, des trottinettes. Il faut faire attention de ne pas s’accrocher dedans car on peut rester coincé. Récemment, on a un copain qui s’est blessé en s’accrochant dans un fer à béton. Enfin, c’est ce qu’il croit, car il n’a presque rien vu », raconte Mathieu.

Quand on trouve un corps que l’on ne voit pas…

En plongeant à deux, les pompiers peuvent plus facilement se repérer et éviter les dangers, à condition de bien se préparer avant de se mettre à l’eau. « On a souvent du mal à savoir ce qu’il y a au fond. On essaye de deviner. On ne voit rien, donc on peut facilement se retrouver désorienté », ajoute son responsable Arnaud Sorais. Et quand ils tombent sur un corps ? « On ne s’attarde pas à regarder ou le toucher. Dès que l’on a compris, on le prend et on le remonte vite à la surface », répond Romain. Il est alors temps pour le plongeur de laisser ses collègues tenter de sauver ceux qui peuvent encore l’être.