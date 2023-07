La cagnotte est « conforme ». C’est ce qu’a assuré ce lundi à l’AFP un porte-parole de Gofundme, le site qui héberge la cagnotte pour la famille du policier mis en cause dans la mort de Nahel, mardi à Nanterre. Intitulée « Soutien pour la famille du policier de Nanterre », la collecte a été lancée par Jean Messiha, un ancien porte-parole d’Eric Zemmour. Elle a atteint un million d’euros en début d’après-midi, alors que l’objectif initial était de 50.000 euros. C’est quatre fois plus qu’un appel à la générosité ouvert sur Leetchi en soutien à la mère de Nahel. En commentaire de la cagnotte, Jean Messiha encourage les donateurs à soutenir la famille du policier, mais également le policier lui-même et les « forces de l’ordre ». Le policier est visé par une enquête pour homicide volontaire et a été placé en détention provisoire.

La cagnotte, lancée il y a quatre jours sur ce site américain également installé en Irlande, suscite une vive polémique et des réactions politiques. Mélanie Vogel, une sénatrice écologiste, a estimé que « le message envoyé aux victimes de violences policières est monstrueux » et a appelé à la fermeture de la collecte. Le collectif anonyme Sleeping Giants (« les géants endormis »), qui lutte contre le financement des discours extrémistes en ligne, a interpellé Gofundme sur Twitter ce lundi, brandissant les conditions d’utilisation du site.

Comme le souligne le collectif, Gofundme bannit les cagnottes qui « reflètent, incitent ou promeuvent un comportement jugé, à notre entière discrétion, comme étant un abus de pouvoir ou une incitation au terrorisme, à la haine, à la violence, au harcèlement, à l’intimidation, à la discrimination, au financement du terrorisme ou à l’intolérance de quelque nature que ce soit, ou qui reflète un abus de pouvoir lié à la race, à l’origine ethnique, à l’origine nationale, à l’affiliation religieuse, à l’orientation sexuelle, au sexe, au genre, à l’identité de genre, à l’expression de genre, aux handicaps ou aux maladies. »

Gofundme interdit également de créer des cagnottes pour « la défense juridique des crimes financiers et violents présumés ».

Une autre cagnotte temporairement fermée par Leetchi

Gofundme estime que la cagnotte est « conforme » car les fonds « seront versés directement à la famille en question. La famille a été ajoutée comme bénéficiaire et donc les fonds leur seront directement versés ». La bénéficiaire apparaissant sur la page de la cagnotte est une certaine « Jean Fleur », qui a utilisé un chien en photo de profil. Selon les conditions d’utilisation du site, le bénéficiaire des fonds peut utiliser un pseudonyme.

Jean Messiha avait également lancé une cagnotte sur le site Leetchi, mais celle-ci est « temporairement fermée », a indiqué Leetchi vendredi, afin de contrôler « l’utilisation des fonds » et la « conformité » de la collecte avec les conditions générales d’utilisation du site. Le site sert également à des particuliers qui ont vu leur voiture brûler ou à des commerçants victimes des violences urbaines qui ont suivi la mort de Nahel le 27 juin. Plusieurs d’entre eux ont ouvert des cagnottes pour couvrir les dégâts subis.

En suspendant la cagnotte lancée par Jean Messiha, Leetchi entend peut-être s’épargner une nouvelle polémique. En 2019, le site avait fermé 48 heures après son ouverture une cagnotte destinée à Christophe Dettinger, boxeur accusé d’avoir frappé un gendarme lors d’un samedi de mobilisation des gilets jaunes. En 2021, la justice a finalement estimé cette cagnotte illégale et a demandé le remboursement des donateurs. « La cagnotte a eu, initialement, pour but de soutenir un combat consistant en l’usage de la violence physique contre les forces de l’ordre » et, « par son large objet », « comprenait également un appel à compenser les condamnations susceptibles d’intervenir à l’avenir, ce qui est contraire à l’ordre public », avaient alors noté les juges.

Leetchi s’est retrouvé au cœur d’une nouvelle polémique en mars de cette année, lorsque Dora Moutot, une autrice et militante poursuivie pour « appel à la haine transphobe » avait ouvert une cagnotte pour couvrir ses frais de justice. « Toutes les cagnottes visant à couvrir des frais de justice sont autorisées tant que le jugement n’est pas rendu en la défaveur [de la personne qui l’a ouverte], avait développé auprès de 20 Minutes une porte-parole de Leetchi. Cela ne contrevient ni à la loi, ni à nos CGU [conditions générales d’utilisation]. » Cette cagnotte a depuis été clôturée, Dora Moutot indiquant qu’elle a réuni la somme nécessaire et qu’elle ne souhaite plus utiliser ce site à l’avenir.