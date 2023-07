Leur nombre est désormais de 174, répartis dans 70 départements et 14 régions. Deux petites communes ont fait leur entrée ce week-end dans le cercle des plus beaux villages de France. Penne-d’Agenais (Lot-et-Garonne) et Prats-de-Mollo-la-Preste (Pyrénées-Orientales) ont obtenu le précieux label après des années d’attente. Car le chemin est souvent long et ardu pour prétendre à figurer dans cette liste d’exception.

Penne-d’Agenais a ainsi dû attendre trente-trois ans après sa première demande pour enfin obtenir cette reconnaissance. Ce fut à peine moins long pour Prats-de-Mollo-la-Preste, dont la première candidature infructueuse remontait à 1996. Obtenir le précieux sésame n’a rien d’aisé. Tout candidat doit satisfaire à trois prérequis que sont la taille du village (inférieure à 2.000 habitants), la présence d’au moins deux sites ou éléments bâtis faisant l’objet de protections officielles (comme le classement au titre des Monuments historiques) et enfin une motivation collective traduite par une délibération du Conseil Municipal. Le tout suivi par une visite des membres de la commission qualité et labellisation sur site.

Village fortifié par Vauban et bourg médiéval

Situé à la frontière avec l’Espagne, au pied du Canigou, Prats-de-Mollo-la-Preste est le cinquième plus beaux villages de France des Pyrénées-Orientales (après Castelnou, Eus, Evol et Villefranche-de-Conflent). Sa position stratégique a entraîné sa fortification par Vauban. « Ses façades colorées et son environnement verdoyant, qui viennent adoucir la rigueur du style Vauban » ont su toucher les membres de la commission.

Bourg médiéval fortifié, Penne-d’Agenais devient lui aussi le cinquième plus beaux villages de France du Lot-et-Garonne. Il rejoint dans cette liste Monflanquin, Pujols-le-haut, Tournon d’Agenais et Villeréal. « Une réussite collective qui récompense plusieurs années de travail pour réhabiliter la commune », savoure la municipalité.

Le label « Plus beaux villages de France » est renouvelé tous les six ou neuf ans après un nouveau passage en commission. Ils étaient quinze villages concernés par cette évaluation, vendredi et samedi, à Montrésor (Indre-et-Loire). Tous ont conservé le précieux sésame.