La compagnie ferroviaire privée Le Train annonce ce lundi dans un communiqué qu’elle vient de lever huit millions d’euros. Elle ambitionne des dessertes dans l’ouest de la France dès 2025 annonce que quatre nouveaux investisseurs (Aquiti Gestion, Charente Périgord Expansion, Naco, Tudigo x Le Train) entrent à son capital, rejoignant le Crédit Mutuel Arkéa et le Crédit Agricole Charente-Périgord, présents depuis mai 2022.

50 trains quotidiens en 2025

C’est en décembre 2022 que l’entreprise Le Train a obtenu sa licence d’entreprise ferroviaire et noué un partenariat industriel avec le constructeur espagnol Talgo pour la commande de dix rames grande vitesse en janvier dernier. « Cette levée de fonds permet de financer les systèmes d’information Le Train […] et le lancement du plan de formation des équipes de bord, de conduite et des équipes commerciales », précise le communiqué. Le Train a également annoncé une nouvelle levée au second semestre 2023 afin de recruter et de démarrer les opérations de pré-exploitation.

Fondé en 2020, Le Train envisage l’exploitation de cinq lignes à grande vitesse dans le Grand Ouest. Elle desservira onze destinations pour relier les métropoles de Bordeaux, Rennes, Nantes et Tours, les agglomérations de Poitiers, Angoulême et Angers et les villes de La Rochelle et Arcachon. Ses 50 trains quotidiens pourront accueillir plus de trois millions de passagers par an.