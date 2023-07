« Pourquoi j’ai choisi ce métier ? Parce que je suis un passionné, raconte Eddy, 52 ans, dont 32 passés à sillonner les égouts sous le bitume de la capitale. Ils évitent aux Parisiens les inondations, les effondrements, les épidémies, la prolifération des rats et des insectes. C’est une mission de service public même si elle est particulièrement mal reconnue. » Lancé dans le labyrinthe des égouts un peu par hasard, Eddy, diplômé d’un BEP tourneur-fraiseur et après un passage dans la restauration, débute sa carrière en 1991. « Mon cousin, qui travaillait à la mairie de Paris, m’a parlé de plusieurs postes, j’ai passé les tests et j’ai été pris. »

Aux côtés de ses quelque 250 collègues, il s’occupe du nettoyage, de la maintenance et des réparations d’un des plus vieux réseaux d’égouts du monde, qui rejettent in fine, après nettoyages et traitements, les eaux dans la Seine. Créé avant la Révolution dans la capitale française, il devient réellement ce qu’il est encore aujourd’hui, sous le règne de Napoléon III, grâce à l’architecte Eugène Belgrand. « Il y avait déjà un petit réseau avant mais pas de la taille où on le connaît aujourd’hui », expose l’une des employées du musée des égouts, près du Pont de l’Alma. Car les égouts de Paris courent aujourd’hui sur 2.675 kilomètres sous terre, entre la surface et les tunnels du métro. À l’occasion de sa série sur la ville vue d’en bas, 20 Minutes a visité cet étonnant musée, situé au sein même du réseau parisien, en partie dans une galerie sèche, mais aussi dans une partie où passent les eaux usées.

La question primordiale de l’hygiène des agents

« On a dû fermer pendant deux jours à cause du gros orage de mardi, nous apprend la personne à l’accueil. Le musée était inondé, l’eau est montée et il a fallu attendre qu’elle redescende et que nous nettoyions pour rouvrir. » C’était moins une pour le bouclage de cet article mais l’immersion dans les égouts a le mérite d’illustrer plus clairement dans quel monde évoluent Eddy et ses collègues au quotidien. « On est sur six heures de travail plein. J’attaque avec mon équipe à 6h50, jusqu’à 13h37. Le temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que la douche sont prévus dans notre temps de travail, explique Eddy. J’ai eu le concours pour être chef d’équipe il y a vingt-huit ans, je gère donc les interventions en préparant plans et matériels, guidage et organisation de l’équipe. Et je descends évidemment avec eux. »

Quand j’ai commencé, j’étais un peu impressionné, se remémore Eddy. Et puis, je me suis rendu compte que notre propreté était impeccable. » Car dans un environnement avec 80 à 90 % d’humidité, difficile d’imaginer une hygiène irréprochable. « C’est une tenue de combat, un uniforme, qu’on quitte dès la fin de notre horaire. »

La tenue réglementaire d'un égoutier de Paris en 2023. - L. Gamaury/20 Minutes

Longtemps équipés d’un simple bleu de travail, d’un casque de chantier avec une lampe frontale et de bottes de cuir, les égoutiers ont désormais une combinaison intégrale jetable, des bottes cuissardes dans un matériel adéquat et surtout un masque intégral et un boîtier détecteur de gaz. « Il décèle l’explosivité, l’oxygène pour être sûr qu’un composé organique volatile, appelé aussi COV, ne l’ait pas remplacé [il y en a des milliers et ils ne sont pas dangereux], le H2S [sulfure d’hydrogène, inflammable et hautement toxique], celui qui a l’odeur d’œuf pourri et le CO2, complète Eddy. Avant, on descendait sans masque mais après des années à demander ces équipements, le Covid nous a finalement aidés à faire avancer les choses sur le plan sanitaire et sécuritaire ».

Des conditions de travail difficiles

Durant la crise sanitaire, l’égoutier de 52 ans a d’ailleurs été à l’arrêt pendant la totalité du premier confinement. « Les seuls qui descendaient encore pendant cette période, c’étaient les égoutiers de la permanence. » Ces équipes qui travaillent en 4-6, pour assurer un service 24 heures/24 en cas d’urgence. « Sauf qu’elles n’en ont que l’appellation. Elles n’ont pas le droit d’emprunter les voies réservées alors qu’elles interviennent pour régler des situations déplaisantes pour les Parisiens » Eddy, lui, n’a jamais fait partie de ces effectifs, privilégiant sa vie de famille avec des horaires fixes matinaux. « J’ai pu m’occuper de mes enfants l’après-midi et en soirée, partager les tâches ménagères avec ma femme et faire du bénévolat, explique-t-il. Parce que les horaires décalés, c’est la double peine : c’est très dur de se reposer correctement et aussi d’avoir une vie sociale et familiale. » Sans oublier qu’égoutier est un métier physique.

« Aujourd’hui, on lève moins de poids car les outils à notre disposition se sont largement améliorés », concède Eddy, même si plusieurs machines, comme le bateau-vanne ou le wagon-vanne, toutes inventées par Belgrand, sont encore en service aujourd’hui. « C’est compliqué de changer les outils des égoutiers alors qu’on ne peut pas faire passer l’électricité », développe la guide du musée. Plusieurs actions ont néanmoins été automatisées, et certaines tâches qui demandent du gros matériel, sont gérées par des sociétés privées extérieures. « En revanche, le nettoyage et le curage des égouts sont faits à l’ancienne : avec une pelle, une brouette. On n’a pas de matériel plus adéquat, complète Eddy. D’où nos problèmes de dos et d’articulations, notamment au niveau des genoux car on avance souvent sur des surfaces non plates. »

Un régime spécial pour cause de haute pénibilité

Egoutier est aussi un métier dangereux : dix-sept ans d’espérance de vie en moins qu’une personne lambda et sept ans de moins qu’un ouvrier sur un chantier. « On est à l’échelon de risque le plus haut, ce qui nous permet de bénéficier d’une réduction de notre temps de travail, liée aux métiers pénibles. Et les égoutiers ont la pénibilité la plus haute, on est au niveau 7 », précise Eddy. Ils peuvent partir à la retraite à taux plein à 52 ans, « si on a 32 ans de mairie de Paris, et 22 d’égouts ». Un régime spécial qu’ils défendent bec et ongles, malgré la dernière réforme des retraites, qui devraient comme les autres, leur ajouter deux ans de travail en plus. « J’ai plein d’anciens collègues qui sont morts rapidement après avoir pris leur retraite, admet-il. Moi, j’ai fait tous les tests, j’ai trois hernies et les deux ménisques internes bousillés mais pas de signe de cancer. » Il a décidé de travailler encore deux ans, « parce que mes enfants terminent des études qui coûtent cher », avant de raccrocher.

« Certes, on travaille dans la crotte mais la bonne ambiance au travail continue à me donner envie, j’aime ce que je fais, et puis les tâches sont multiples, il y a vraiment de la diversité. La difficulté fait vraiment notre unité », lâche celui qui est aussi délégué syndical Force ouvrière depuis une quinzaine d’années. Les égoutiers de Paris sont d’ailleurs connus pour avoir monté le premier syndicat d’employés municipaux en France en 1887. Ils sont aussi les premiers à avoir obtenu la semaine de 35 heures avant même qu’elle ne devienne la norme.