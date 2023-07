Sur France Bleu Hérault, ce lundi matin, Hugues Moutouh, le préfet du département, s’est une fois encore, indigné que des mineurs se trouvent parmi les casseurs, qui sèment le trouble dans les grandes villes de France, notamment Montpellier, depuis plusieurs jours après la mort de Nahel à Nanterre, mardi 27 juin. L’extrait a été diffusé par la station sur Twitter, et retweeté par la préfecture.

« Quand on a des enfants, on s’en occupe, dès la naissance, a déploré Hugues Moutouh, le représentant de l’Etat dans l’Hérault. Si dans les douze ou treize premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s’étonner qu’à 12 ou 13 ans, on les voie caillasser des véhicules de police ou piller des magasins. »

Il avait déjà évoqué « la responsabilité des parents » vendredi matin

« Je sais qu’en 2019, le Parlement a interdit la fessée, a poursuivi le préfet, sur la station. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin, qu’il descend dans la rue, pour brûler des véhicules de police ou caillasser des véhicules de pompiers, ou piller des magasins… La méthode, c’est quoi ? C’est "deux claques et au lit" ».

Vendredi, après une nuit agitée à Montpellier et à Béziers, il avait déjà déploré des « exactions » commises « le plus souvent par des mineurs à une heure avancée de la nuit ». Le représentant de l’Etat dans l’Hérault en avait appelé « à la responsabilité des parents de ces jeunes dont la place n’est certainement pas dans la rue. »