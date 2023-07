Après l’émotion, l’action. Les maires de France ont appelé population et élus à se rassembler lundi à midi devant toutes les mairies invoquant « une mobilisation civique » après la violente attaque au domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) qui a suscité une vague d’indignation à travers le pays.

Toutes les mairies de France feront sonner leurs sirènes à 12 heures à l’occasion de ces rassemblements, a annoncé dimanche le président de l’Association des maires de France (AMF), David Lisnard. Le choc causé par la violente attaque à la voiture-bélier contre le domicile de Vincent Jeanbrun, maire LR de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a provoqué une vive émotion dans le pays, où un retour au calme s’est toutefois esquissé dans la nuit de dimanche à lundi après cinq nuits d’émeutes consécutives à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier.

La grand-mère de Nahel appelle au calme, une nuit moins agitée

A 1h30 du matin, les forces de l’ordre avaient procédé à 78 interpellations sur le territoire national (contre plus de 400 la nuit précédente), selon le ministère de l’Intérieur, et aucun incident majeur n’était signalé. A Paris et dans sa proche banlieue, 20 personnes avaient été interpellées à une heure du matin, d’après la préfecture de police. En cinq nuits d’émeutes jusqu’à dimanche matin, le ministère de l’Intérieur a comptabilisé quelque 5.000 véhicules incendiés, près de 1.000 bâtiments brûlés ou dégradés, 250 attaques de commissariats ou de gendarmeries, plus de 700 membres des forces de l’ordre blessés…

Après ce déferlement de violences soudain sur un large territoire, les appels au calme commenceraient-ils à porter ? Dimanche après-midi, la grand-mère de l’adolescent tué mardi dernier à Nanterre, à l’ouest de Paris, lors d’un contrôle routier après un refus d’obtempérer a lancé un message aux émeutiers. « Qu’ils ne cassent pas les vitrines, qu’ils ne cassent pas les écoles, pas les bus », a exhorté Nadia sur BFMTV. « Fatiguée », « dévastée », elle a demandé que le policier auteur du tir mortel paye pour son geste « comme tout le monde », en assurant avoir « confiance en la justice ».

Cette vague de violences et la colère de nombreux jeunes habitants des quartiers populaires contre les violences policières ou l’Etat ont rappelé les émeutes qui avaient secoué la France en 2005, après la mort de deux adolescents poursuivis par la police. En trois semaines, 10.000 véhicules avaient été détruits, plus de 200 bâtiments publics incendiés et quelque 5.200 personnes interpellées.