Ce week-end, ça a chauffé, ça s’est bousculé, ça a hurlé, explosé, pleuré, dénoncé et tweeté (enfin, essayé). Retour en quelques lignes sur l’actu mouvementée de ces quarante-huit heures…

1. L’Haÿ-les-Roses sonnée après l’attaque à la voiture-bélier

Les violences qui embrasent les nuits françaises depuis la mort de Nahel ont failli prendre un tournant dramatique, samedi soir, à L’Haÿ-les-Roses. Dans cette commune du Val-de-Marne, des individus rassemblés pour dénoncer la mort de l’adolescent, tué par un policier lors d’un contrôle routier, ont attaqué la maison du maire où se trouvaient sa femme et ses jeunes enfants, qui ont été blessés. Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat, a indiqué le procureur de la République. Selon le magistrat, les premiers éléments de l'enquête laisse penser que la voiture a été lancée à pleine vitesse pour incendier la maison. Le maire Vincent Jeanbrun (LR), qui a révélé publiquement ces faits, a reçu le soutien de nombreux politiques, qui dénoncent tous un acte ignoble.

Notre journaliste Octave Odola était sur place ce dimanche. En ce jour de marché, les habitants à L’Haÿ-les-Roses se sont dits « choqués » par l’attaque. D’autres ont confié avoir encore du mal à « réaliser » quand certains savent désormais qu’ils peuvent « se faire interpeller n’importe quand ». C’est à lire ici.

2. Evguéni Prigojine « a perdu la boule »

La télévision publique russe a accusé dimanche le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, d’avoir déraillé après avoir reçu des milliards d’argent public, illustrant le nouveau narratif du pouvoir sur le groupe paramilitaire, depuis sa mutinerie avortée. « Prigojine a perdu la boule à cause de fortes sommes d’argent », a affirmé Dmitri Kissiliov, l’une des principales voix de l’appareil médiatique du Kremlin, lors de son émission hebdomadaire. Pour illustrer cette folie des grandeurs supposée de Prigojine, le présentateur a assuré, sans fournir de preuves, que la société militaire Wagner avait reçu 858 milliards de roubles (8,8 milliards d’euros) d’argent public.

3. Hollande, « la cerise du gâteau » mais pas « le noyau »

« Debout les socialistes » organisait ce week-end à Lyon, à l’initiative d’Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, des tables rondes. Au programme : « combattre les populismes », « répondre aux crises démocratiques » et « lutter contre les inégalités ». Et pour discuter de ces sujets, Bernard Cazeneuve, Olivier Faure et François Hollande ont répondu à l’appel de la maire socialiste. Si pour certains militants PS, François Hollande était « la cerise du gâteau » de cette rencontre, l’ancien Président a rappelé qu’il ne voulait pas en être « le noyau ». L’ancien président socialiste a-t-il fait le show ? Réponse ici avec Elise Martin.

4. Le monstrueux Victor Lafay

« Un truc de malade. » Parti comme une balle, Victor Lafay a signé la première victoire française sur le Tour de France ce dimanche à Saint-Sébastien et mis fin à la malédiction de son équipe Cofidis. L’année dernière, il avait fallu attendre la 19e étape pour voir Christophe Laporte décrocher le premier et unique succès tricolore. Dimanche, un Lyonnais décontracté de 27 ans a délivré la nation dès le deuxième jour. Et de quelle manière ! Présent à l’avant dans un groupe d’une vingtaine de coureurs - que des cadors - l’homme à la barbichette a jailli pour faire le « coup du kilomètre », coiffant au poteau les favoris et le maillot jaune Adam Yates.

5. L’étoilé Serge Vieira est décédé

Un amoureux de la cuisine s’en est allé. Le chef doublement étoilé Serge Vieira, installé dans le Cantal, est décédé samedi des suites d’une longue maladie, ont annoncé le compte Twitter du Bocuse d’or, compétition qu’il avait remportée en 2005, et ses proches. Agé de 46 ans, il présidait depuis plusieurs années l’équipe de France du Bocuse d’or, sorte de Coupe du monde des chefs.





Le chef Serge Vieira, président de la Team France Bocuse d’Or, doublement étoilé au château de Couffour, à Chaudes-Aigues dans le Cantal, est décédé ce 1er juillet, des suites d’une longue maladie.



Bocuse d'Or présente ses plus sincères condoléances à l'ensemble de ses proches. pic.twitter.com/7r05Fr0YcS — Bocuse d'Or Official (@Bocusedor) July 1, 2023



Et l’info en plus : #twitterdown

Vous n’avez pas réussi à vous connecter à votre compte Twitter ? Pas de panique, vous n’étiez pas le seul. Samedi, de nombreux utilisateurs du réseau social ont rencontré des problèmes pour accéder aux contenus ou consulter le profil des personnes qu’elles suivent. « Impossible de récupérer les tweets pour le moment » ou encore « limite de taux dépassée », était-il notamment indiqué. Le site Downdetector, spécialisé dans la détection d’incidents sur Internet, a recensé à 15 heures plus de 2.000 signalements d’internautes ayant un accès restreint à leur compte Twitter. On vous explique tout ici.