« Ils vont nous couper Internet, si c’est pas la dictature, dites-moi ce que c’est. » « Urgent : le gouvernement français veut couper Internet dans les quartiers suite aux émeutes. » « J’y crois pas, ils vont couper Internet partout à cause des émeutes. » Depuis samedi, ce type de messages pullulent sur les réseaux sociaux. Dans certains cas, ils sont illustrés par un « communiqué de presse ». « A partir du 3 juillet, et pour une période déterminée, des restrictions temporaires seront appliquées à l’accès à Internet dans certains quartiers spécifiques pendant les heures nocturnes », peut-on lire.

Si la rumeur a pris de l’ampleur… elle est sans fondement. « Ce document est faux, aucune décision n’a été prise en ce sens », a indiqué ce dimanche le ministère de l’Intérieur. « Il s’agit d’une fake news », renchérit la direction générale de la police nationale. Jamais il n’a été question de couper Internet, ni dans les quartiers, ni ailleurs, pour stopper les violences urbaines liées à la mort de Nahel, tué mardi à Nanterre, par un policier lors d’un refus d’obtempérer.

Réunion avec les plateformes

Ce qui est vrai, en revanche, c’est que TikTok, Snapchat et autres plateformes sont dans le collimateur du gouvernement qui estime qu’elles ne sont pas suffisamment actives dans le retrait des contenus sensibles. Une surenchère d’images de violences urbaines s’opère, en effet, sur les réseaux sociaux, laissant craindre une escalade des débordements.









Les ministres de l’Intérieur Gérald Darmanin, celui du Numérique Jean-Noël Barrot « leur ont demandé de s’engager activement pour retirer instamment les messages qui leur sont signalés et identifier les utilisateurs de réseaux sociaux qui participent à la commission d’infractions, et de répondre promptement aux réquisitions des autorités administratives et judiciaires », indique un communiqué de la place Beauvau.